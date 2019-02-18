«Подумала, что он мёртвый»: новосибирские волонтёры спасают кота с пулей в черепе
Животное находится в клинике в очень тяжёлом состоянии
Поздно вечером в воскресенье, 17 февраля, к новосибирским волонтёрам обратилась девушка, которая нашла кота, истекавшего кровью.
«Было примерно 21:30. Я была одна. Он лежал на дороге, прям вот посередине практически. У него кровь из головы видно. Я подумала, что кота сбили и подумала, что оно уже мёртвый. Но я подошла, посмотрела, <…> и он такой бац и дышит. Я, конечно, удивилась. <…> Потом я позвонила своему отцу. Пришёл отец, принёс мне куртку. Я кота в эту куртку положила, донесла до дома», — рассказала Ольга, жительница посёлка Тулинский, которая обнаружила животное.
Девушка попросила подругу подвезти её до клиники. Оттуда она связалась с волонтёрами.
«Кот в крайне тяжёлом состоянии. <…> В клинике [ сказали], что температура у него 33 градуса. Но он реагирует. Пока он на капельницах. Ему оказали противоотёчную терапию.<...> Чуть позже он получит обезболивание. <…> Главная задача — остановить кровотечение, поднять температуру тела и поднять давление. Если всё получится, то котик выживет», — пояcнила корреспонденту НГС куратор новосибирского фонда помощи бездомных животным «Дари добро» Оксана Маслова.
Помимо прочего, у животного сломана челюсть и большой отек в том месте, где застряла пуля. Но волонтёр говорит, что сейчас главное спасти жизнь, а потом решать остальные проблемы.
Волонтёры подсказали Ольги обратиться с заявлением в полицию. Сейчас они собирают деньги на лечение кота, которого назвали Саймон.
Прошлым летом волонтёры спасали жизнь собаке с отстреленной мордой.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александра Трофименко
Фото предоставлено Оксаной Масловой