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«Подумала, что он мёртвый»: новосибирские волонтёры спасают кота с пулей в черепе

Животное находится в клинике в очень тяжёлом состоянии

Сейчас кот Саймон проходит интенсивное лечение в клинике
Сейчас кот Саймон проходит интенсивное лечение в клинике


Поздно вечером в воскресенье, 17 февраля, к новосибирским волонтёрам обратилась девушка, которая нашла кота, истекавшего кровью.


«Было примерно 21:30. Я была одна. Он лежал на дороге, прям вот посередине практически. У него кровь из головы видно. Я подумала, что кота сбили и подумала, что оно уже мёртвый. Но я подошла, посмотрела, <…> и он такой бац и дышит. Я, конечно, удивилась. <…> Потом я позвонила своему отцу. Пришёл отец, принёс мне куртку. Я кота в эту куртку положила, донесла до дома», — рассказала Ольга, жительница посёлка Тулинский, которая обнаружила животное.


Девушка попросила подругу подвезти её до клиники. Оттуда она связалась с волонтёрами.



Вокруг места, где застряла пуля, образовалась большая гематома
Вокруг места, где застряла пуля, образовалась большая гематома




«Кот в крайне тяжёлом состоянии. <…> В клинике [ сказали], что температура у него 33 градуса. Но он реагирует. Пока он на капельницах. Ему оказали противоотёчную терапию.<...> Чуть позже он получит обезболивание. <…> Главная задача — остановить кровотечение, поднять температуру тела и поднять давление. Если всё получится, то котик выживет», — пояcнила корреспонденту НГС  куратор новосибирского фонда помощи бездомных животным «Дари добро» Оксана Маслова.


Помимо прочего, у животного сломана челюсть и большой отек в том месте, где застряла пуля. Но волонтёр говорит, что сейчас главное спасти жизнь, а потом решать остальные проблемы.


Волонтёры подсказали Ольги обратиться с заявлением в полицию. Сейчас они собирают деньги на лечение кота, которого назвали Саймон.


Прошлым летом волонтёры спасали жизнь собаке с отстреленной мордой.

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