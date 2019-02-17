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Волейбол: новосибирский «Локомотив» всухую проиграл казанскому «Зениту»

Счёт игры — 3:0

Новосибирские спортсмены не смогли победить ни в одной из партий
Новосибирские спортсмены не смогли победить ни в одной из партий


В воскресенье, 17 февраля, новосибирские волейболисты проиграли соперникам из Казани со счётом 3:0.


«Казанский "Зенит" прерывает шестиматчевую победную серию новосибирского "Локомотива". Взять реванш за поражение в первом круге "регулярки" не удалось. "Зенит-Казань" (Казань) — "Локомотив" (Новосибирск) 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)», — сообщила пресс-служба клуба на официальной странице во «ВКонтакте».


По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб занимает пятую строчку.


В прошлой игре «Локомотив» обыграл соперников из Ярославля со счётом 1:3.

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