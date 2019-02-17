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В Кировском районе два автомобиля перекрыли дорогу — собралась пробка

Скорость движения на участке не превышает 7 километров в час

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На месте работала скорая помощь

Фото: предоставлено очевидицей

Вечером в воскресенье, 17 февраля, на улице Прокопьевской в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки: Toyota Corolla и Nissan Sunny.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара автомобили развернуло. В результате машины перегородили все три полосы движения. Свидетели аварии утверждают, что водитель Nissan убежал с места ДТП.

«Я видела только последствия аварии. Пока стояла в пробке, приехала скорая», — сообщила корреспонденту НГС очевидица аварии. 

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на полкилометра. Скорость движения на данном участке не превышает 7 километров в час.

Пробка растянулась на полкилометра

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В полиции не смогли оперативно сообщить подробности аварии.

В прошлую пятницу, 15 февраля, водители встали в длинную пробку на Кашурникова из-за ДТП: автомобили перекрыли минимум четыре полосы. 

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Александра Трофименко 
Фото предоставлено очевидицей
Скриншот «Яндекс.Карты»

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