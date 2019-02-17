Вечером в воскресенье, 17 февраля, на улице Прокопьевской в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки: Toyota Corolla и Nissan Sunny.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара автомобили развернуло. В результате машины перегородили все три полосы движения. Свидетели аварии утверждают, что водитель Nissan убежал с места ДТП.

«Я видела только последствия аварии. Пока стояла в пробке, приехала скорая», — сообщила корреспонденту НГС очевидица аварии.



По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на полкилометра. Скорость движения на данном участке не превышает 7 километров в час.