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На месте работала скорая помощь
Вечером в воскресенье, 17 февраля, на улице Прокопьевской в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки: Toyota Corolla и Nissan Sunny.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, от удара автомобили развернуло. В результате машины перегородили все три полосы движения. Свидетели аварии утверждают, что водитель Nissan убежал с места ДТП.
«Я видела только последствия аварии. Пока стояла в пробке, приехала скорая», — сообщила корреспонденту НГС очевидица аварии.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась на полкилометра. Скорость движения на данном участке не превышает 7 километров в час.
В полиции не смогли оперативно сообщить подробности аварии.
В прошлую пятницу, 15 февраля, водители встали в длинную пробку на Кашурникова из-за ДТП: автомобили перекрыли минимум четыре полосы.
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Александра Трофименко
Фото предоставлено очевидицей
Скриншот «Яндекс.Карты»
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