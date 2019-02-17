Лыжник из Новосибирска выступит на Всемирной зимней универсиаде

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В январе новосибирский спортсмен занял первое место на чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров
Федерация лыжных гонок России объявила состав сборной, которая примет участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде.
Спортсмен из Новосибирска, 22-летний Андрей Собакарев, попал в состав мужской сборной по лыжным гонкам. В списке также оказались спортсмены из Сывтывкара, Заинска, Тюмени, Нарьян-Мара, Искры и Ханты-Мансийска.
Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. В 11 дисциплинах будет разыграно 76 комплектов наград. Всего в сборную России войдут 226 атлетов.
Справка: Андрей Собакарев родился в 1996 году в Элекмонаре. В 2015 году он выиграл первую гонку в составе молодежной сборной Новосибирской области, после выступал на своём первом чемпионате мира. В 2017 году вошёл в состав российской сборной по лыжным гонкам, а в 2018 году претендовал на участие в зимней Олимпиаде. А в конце января 2019 Андрей занял первое место на чемпионате мира, который проходил в Финляндии.
Сегодня днём в Новосибирске прошла «Лыжня России — 2019». В ней приняли участие 20 тысяч человек.
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