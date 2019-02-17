«Мы хотим разделить кофейню и собак»: создательница пёсокафе рассказала о смене формата

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Сегодня, 17 февраля, новосибирское пёсокафе отмечает год с момента открытия: его создательница Анна Бояркина презентовала новый формат работы Dog house.
«В июле 2019 года мы хотим переехать в помещение побольше и изменить формат. Сейчас мы работаем в режиме тайм-кафе, когда человек платит за время, а хотим разделить кофейню и собак. Два помещения: в одном можно выпить и перекусить, а в другой будут собаки, к которым можно прийти. Скорее всего, за символическую плату — рублей 100», — рассказала корреспонденту НГС Анна Бояркина.
Такое решение принято в том числе потому, что сотрудники кафе поняли, что формат тайм-кафе во многом не подходит собакам. К тому же увеличение площади позволит увеличить количество собак и сделать для них полноценные зоны отдыха, а главным источником дохода станет кофейня с напитками, десертами и закусками.
По словам Анны Бояркиной, за год работы кафе они пристроили 13 собак.
В ноябре 2017 года в новосибирском пёсокафе открыли вакансию друга для собаки.
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Мария Тищенко
Фото предоставлены Анной Бояркиной
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