подробности

Посетителей новосибирского ТЦ шокировала девушка-ангел, которая ела крылышки KFC

Она заказала порцию на фудкорте

Девушка с крыльями ангела заказала порцию фастфуда
Девушка с крыльями ангела заказала порцию фастфуда


В новосибирском ТРЦ «Эдем» посетителей шокировала девушка-ангел, которая ела крылышки KFC на фудкорте. Как выяснилось, эту фотосессию сделал новосибирский музыкальный коллектив «Пятиэтажки», который готовит выпуск песни «Ангел KFC».


«Пятиэтажки» — это электронный дуэт, состоящий из Дмитрия Гущина и Антона Стрельникова.


«Снимали промо-фотосессию для скорого релиза трека. Основная идея — эффектная девушка-ангел с роскошными ангельскими крыльями, поедающая жареные куриные крылья. Поэтому выбор заведения вполне очевиден. Получился очень яркий и оригинальный образ. Его придумал Дмитрий Гущин», — рассказал корреспонденту НГС Антон Стрельников.


Музыканты отмечают, что сами не связаны с KFC — просто выбрали популярную точку с фастфудом
Музыканты отмечают, что сами не связаны с KFC — просто выбрали популярную точку с фастфудом


По его словам, песня «Ангел KFC» выйдет в конце февраля – начале марта.


«Разумеется, такое эпатажное зрелище не могло пройти незамеченным. Всё это действо привлекло немало внимания и со стороны посетителей, и со стороны администрации торгового комплекса. Но нужно сказать, что они (администрация) пошли навстречу, за что им огромнейшее спасибо!» — добавил Стрельников.


Антон Стрельников (слева) и Дмитрий Гущин (справа)
Антон Стрельников (слева) и Дмитрий Гущин (справа)


В начале февраля новосибирцы сделали кавер на песню про мокрые кроссы с помощью балалайки и аккордеона.

Прочтений: 10079

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено