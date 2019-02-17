Посетителей новосибирского ТЦ шокировала девушка-ангел, которая ела крылышки KFC

Она заказала порцию на фудкорте

Девушка с крыльями ангела заказала порцию фастфуда





В новосибирском ТРЦ «Эдем» посетителей шокировала девушка-ангел, которая ела крылышки KFC на фудкорте. Как выяснилось, эту фотосессию сделал новосибирский музыкальный коллектив «Пятиэтажки», который готовит выпуск песни «Ангел KFC».







«Пятиэтажки» — это электронный дуэт, состоящий из Дмитрия Гущина и Антона Стрельникова.







«Снимали промо-фотосессию для скорого релиза трека. Основная идея — эффектная девушка-ангел с роскошными ангельскими крыльями, поедающая жареные куриные крылья. Поэтому выбор заведения вполне очевиден. Получился очень яркий и оригинальный образ. Его придумал Дмитрий Гущин», — рассказал корреспонденту НГС Антон Стрельников.







Музыканты отмечают, что сами не связаны с KFC — просто выбрали популярную точку с фастфудом





По его словам, песня «Ангел KFC» выйдет в конце февраля – начале марта.







«Разумеется, такое эпатажное зрелище не могло пройти незамеченным. Всё это действо привлекло немало внимания и со стороны посетителей, и со стороны администрации торгового комплекса. Но нужно сказать, что они (администрация) пошли навстречу, за что им огромнейшее спасибо!» — добавил Стрельников.







Антон Стрельников (слева) и Дмитрий Гущин (справа)





В начале февраля новосибирцы сделали кавер на песню про мокрые кроссы с помощью балалайки и аккордеона.