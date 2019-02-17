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Спорт
Фоторепортаж

20 тысяч участников прошли «Лыжню России»: публикуем 10 лучших фото

Основная дистанция — 10 километров

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Соревнования продолжались несколько часов

Фото: Алексей Танюшин

«Лыжня России — 2019» прошла в Новосибирске сегодня, 17 февраля. По информации министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в соревнованиях приняли участие 20 тысяч человек — 10,5 тысячи в Новосибирске и 9,5 тысячи в области.

Было три дистанции: основная на 10 километров; юноши и девушки 2001 года рождения и моложе; женщины и мужчины 2000 года рождения и старше

Фото: Алексей Танюшин

Отдельно проводился «Забег — 2019», в котором участвовали руководители правительства Новосибирской области, мэрии города, депутаты, руководители муниципальных учреждений, организаций и предприятий, победители, призёры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы 

Фото: Алексей Танюшин

Многие приходили семьями 

Фото: Алексей Танюшин

Участники рассказывают, что погода их порадовала, снег был хорошим

Фото: Алексей Танюшин

В соревнованиях участвовали дети

Фото: Алексей Танюшин

Отдельно был забег с собаками — так они разминались перед стартом

Фото: Алексей Танюшин

Некоторым после дистанции нужен был отдых на снегу

Фото: Алексей Танюшин

У участников было много болельщиков

Фото: Алексей Танюшин

В каждой из категорий определили призовые места

Фото: Алексей Танюшин

Сегодня НГС вёл онлайн-трансляцию соревнований.

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Мария Тищенко
Фото Алексея Танюшина

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Мария Тищенко

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"Лыжня России - 2019"спортсоревнования

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