20 тысяч участников прошли «Лыжню России»: публикуем 10 лучших фото

Мы обновили НГС
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
Соревнования продолжались несколько часов
«Лыжня России — 2019» прошла в Новосибирске сегодня, 17 февраля. По информации министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в соревнованиях приняли участие 20 тысяч человек — 10,5 тысячи в Новосибирске и 9,5 тысячи в области.
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Мария Тищенко
Фото Алексея Танюшина
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