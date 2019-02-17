20 тысяч участников прошли «Лыжню России»: публикуем 10 лучших фото

Было три дистанции: основная на 10 километров; юноши и девушки 2001 года рождения и моложе; женщины и мужчины 2000 года рождения и старше

«Лыжня России — 2019» прошла в Новосибирске сегодня, 17 февраля. По информации министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, в соревнованиях приняли участие 20 тысяч человек — 10,5 тысячи в Новосибирске и 9,5 тысячи в области.

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Мария Тищенко

Фото Алексея Танюшина

