Восьмилетняя девочка погибла после ДТП возле клиники Мешалкина
Автомобиль перевернулся на Бердском шоссе вчера
Сегодня, 17 февраля, стало известно, что восьмилетняя девочка, которую вчера доставили в больницу новосибирского Академгородка после ДТП на Бердском шоссе, умерла. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
«16 февраля в 18:00 женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Śkoda Oktavia, следовала по Бердскому шоссе в направлении проспекта Строителей и в пути следования напротив клиники им. Мешалкина совершила наезд на снежный вал, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.
Вчера начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин рассказал корреспонденту НГС, что в результате этого ДТП пострадали женщина и два ребёнка — 8 и 10 лет.
Сегодня пресс-служба МВД сообщила, что девочка в возрасте 8 лет умерла через несколько часов после того, как её доставили в больницу: «По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».
В декабре 2018 года в ДТП под Новосибирском погибли 13-летний мальчик, 4-летняя девочка и их отец.
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Мария Тищенко
Фото Веры Сальницкой