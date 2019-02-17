Восьмилетняя девочка погибла после ДТП возле клиники Мешалкина

Женщине, которая была за рулём, 27 лет





Сегодня, 17 февраля, стало известно, что восьмилетняя девочка, которую вчера доставили в больницу новосибирского Академгородка после ДТП на Бердском шоссе, умерла. Об этом сообщила пресс-служба МВД.







«16 февраля в 18:00 женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Śkoda Oktavia, следовала по Бердскому шоссе в направлении проспекта Строителей и в пути следования напротив клиники им. Мешалкина совершила наезд на снежный вал, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.







Вчера начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин рассказал корреспонденту НГС, что в результате этого ДТП пострадали женщина и два ребёнка — 8 и 10 лет.







Сегодня пресс-служба МВД сообщила, что девочка в возрасте 8 лет умерла через несколько часов после того, как её доставили в больницу: «По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».







В декабре 2018 года в ДТП под Новосибирском погибли 13-летний мальчик, 4-летняя девочка и их отец.