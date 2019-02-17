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Восьмилетняя девочка погибла после ДТП возле клиники Мешалкина

Автомобиль перевернулся на Бердском шоссе вчера

Женщине, которая была за рулём, 27 лет
Женщине, которая была за рулём, 27 лет


Сегодня, 17 февраля, стало известно, что восьмилетняя девочка, которую вчера доставили в больницу новосибирского Академгородка после ДТП на Бердском шоссе, умерла. Об этом сообщила пресс-служба МВД.


«16 февраля в 18:00 женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Śkoda Oktavia, следовала по Бердскому шоссе в направлении проспекта Строителей и в пути следования напротив клиники им. Мешалкина совершила наезд на снежный вал, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.


Вчера начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин рассказал корреспонденту НГС, что в результате этого ДТП пострадали женщина и два ребёнка — 8 и 10 лет.


Сегодня пресс-служба МВД сообщила, что девочка в возрасте 8 лет умерла через несколько часов после того, как её доставили в больницу: «По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».


В декабре 2018 года в ДТП под Новосибирском погибли 13-летний мальчик, 4-летняя девочка и их отец.

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