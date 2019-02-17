Онлайн: в Новосибирске стартовала «Лыжня России — 2019»

Инженер-конструктор, любитель лыж Роман Глушаев из Новосибирска прошёл свою дистанцию 10 километров — по его подсчётам, за 50 минут, потому что трасса сложная: большое количество людей.

«Это была гонка не на время, а на выживание, на сохранение инвентаря, чтобы его не поломали. Погода хорошая, снег хороший. Гонка доставила большое удовольствие, несмотря ни на что», — рассказал он корреспонденту НГС.