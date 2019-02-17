Онлайн: в Новосибирске стартовала «Лыжня России — 2019»

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Старт соревнований — в 12 часов
Сегодня, 17 февраля, в новосибирском Академгородке в 12:00 стартовала «Лыжня России — 2019».
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Инженер-конструктор, любитель лыж Роман Глушаев из Новосибирска прошёл свою дистанцию 10 километров — по его подсчётам, за 50 минут, потому что трасса сложная: большое количество людей.
«Это была гонка не на время, а на выживание, на сохранение инвентаря, чтобы его не поломали. Погода хорошая, снег хороший. Гонка доставила большое удовольствие, несмотря ни на что», — рассказал он корреспонденту НГС.
Видимо, в числе болельщиков на соревнованиях ещё и собаки.
Видео Алексея Танюшина
Подготовка участников.
Так выглядит парковка возле базы, где проходят соревнования.
В 2018 году в Новосибирской области на старт вышли около 15 тысяч человек, а по всей стране число участников составило 1,5 млн человек, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Перед участниками соревнований выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ранее НГС рассказал, как бесплатно добраться до соревнований на электричках. Автомобилистов организаторы предупреждают, что с 7:00 до 16:00 будет ограничена стоянка возле лыжных баз и конноспортивного клуба Советского района на улице Ионосферной.
Центральный старт «Лыжни России — 2019» изначально должен был состояться в Новосибирской области в субботу, 9 февраля, но его перенесли из-за сильных морозов. Эта гонка на 10 километров проводится в районных центрах Новосибирской области, а место проведения в Новосибирске — лыжная база имени Алика Тульского.
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Мария Тищенко
Фото и видео Алексея Танюшина
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