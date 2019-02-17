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Онлайн: в Новосибирске стартовала «Лыжня России — 2019»

Соревнования переносили из-за сильных морозов

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Старт соревнований — в 12 часов

Фото: Алексей Танюшин

 Сегодня, 17 февраля, в новосибирском Академгородке в 12:00 стартовала «Лыжня России — 2019». 

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Инженер-конструктор, любитель лыж Роман Глушаев из Новосибирска прошёл свою дистанцию 10 километров — по его подсчётам, за 50 минут, потому что трасса сложная: большое количество людей.

«Это была гонка не на время, а на выживание, на сохранение инвентаря, чтобы его не поломали. Погода хорошая, снег хороший. Гонка доставила большое удовольствие, несмотря ни на что», — рассказал он корреспонденту НГС.

Роман Глушаев после прохождения дистанции

Фото: Алексей Танюшин

Видимо, в числе болельщиков на соревнованиях ещё и собаки.

Видео Алексея Танюшина

Подготовка участников.

Фото: Алексей Танюшин

Так выглядит парковка возле базы, где проходят соревнования.

Фото: Алексей Танюшин

В 2018 году в Новосибирской области на старт вышли около 15 тысяч человек, а по всей стране число участников составило 1,5 млн человек, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Перед участниками соревнований выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Фото: Алексей Танюшин

Ранее НГС рассказал, как бесплатно добраться до соревнований на электричках. Автомобилистов организаторы предупреждают, что с 7:00 до 16:00 будет ограничена стоянка возле лыжных баз и конноспортивного клуба Советского района на улице Ионосферной.

Центральный старт «Лыжни России — 2019» изначально должен был состояться в Новосибирской области в субботу, 9 февраля, но его перенесли из-за сильных морозов. Эта гонка на 10 километров проводится в районных центрах Новосибирской области, а место проведения в Новосибирске — лыжная база имени Алика Тульского.

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Мария Тищенко
Фото и видео Алексея Танюшина

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КОММЕНТАРИИ (18)Обсудить
17 фев 2019 в 12:17
+2 −2
Тоже участвую... Думаю приду в первой тройке...
17 фев 2019 в 12:48
+0 −2
А на первой фотке... там всем раздают одинаковые джинсы, куртки м шапки? Или очередных массовиков-показушников привезли?
17 фев 2019 в 12:12
+1 −1
Планирую в 4 раз выиграть забег.
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