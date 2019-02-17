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Онлайн: в Дзержинском районе полыхает пожар

На месте работают пожарные

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Онлайн: в Дзержинском районе полыхает пожар


Сегодня, 17 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска с 9 утра полыхает пожар, об этом сообщают читатели НГС.


Если вы стали свидетелем этого пожара, присылайте сообщения, фото и видео, связанные с ним, в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


Читательница НГС Елена сняла видео пожара в 09:01.


«Если ехать в сторону Горбатого моста, то с правой стороны. Там "Солнечный продукты", "Гипроуголь". Всё, что видела со стороны, сняла на камеру — это то, что я знаю, дальше уехала на работу», — пояснила она.


Видео снято в 9 утра



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