Онлайн: в Дзержинском районе полыхает пожар

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Сегодня, 17 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска с 9 утра полыхает пожар, об этом сообщают читатели НГС.







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09:57

Читательница НГС Елена сняла видео пожара в 09:01.





«Если ехать в сторону Горбатого моста, то с правой стороны. Там "Солнечный продукты", "Гипроуголь". Всё, что видела со стороны, сняла на камеру — это то, что я знаю, дальше уехала на работу», — пояснила она.







Видео снято в 9 утра







