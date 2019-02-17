В Санкт-Петербурге обрушились крыша университета и перекрытия пяти этажей

Крыша провалилась до первого этажа, говорят очевидцы





В Санкт-Петербурге во время строительных работ обрушилась крыша в здании университета ИТМО (Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) на улице Ломоносова, сообщает «Фонтанка.ру». Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).





Обрушение произошло, когда в аудиториях занимались студенты 1 и 2 курсов. Их эвакуировали по выдвижным лестницам пожарных машин.





— Мы просто сидели на занятиях, через 5 минут нас должны уже были отпустить, — цитирует издание рассказ одного из студентов, Федора. — Но тут все здание задрожало, затряслось, и я подумал, что все рушится. Выключилось электричество. Было очень стремно в этот момент. Я открыл дверь в коридор, чтобы посмотреть, что произошло. Там была нереальная пылища, увидел, что дыра в крыше и нет лестниц, по которым можно спуститься. Выхода нет. Пока мы соображали, что делать, люди кричали «Есть кто живой?». Очень быстро приехали пожарные, и мы спустились по пожарным лестницам. Паники на самом деле не было, все очень спокойно отреагировали.









— В аудиториях, над которыми провалилась крыша, велись занятия, но всех учащихся и преподавателей успели вовремя вывести, поэтому никто не пострадал, — заявил «Фонтанке» ректор ИТМО Владимир Васильев.













«Фонтанка.ру» ведет онлайн-трансляцию с места ЧП.