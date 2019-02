«Чартова дюжина»: новосибирская группа выиграла в номинации национальной музыкальной премии

Награждение проходило в Санкт-Петербурге





16 февраля новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выиграла в номинации «Взлом» премии «Чартова дюжина» — пост об этом появился в официальном сообществе «Нашего радио» «ВКонтакте».









Церемония вручения наград прошла 16 февраля в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. В номинации «Лучший клип» выиграла группа Little Big c песней Skibidi, а в номинации «Концерт» группа The Hatters.





«Рви Меха Оркестр» не первый раз выигрывают в музыкальных конкурсах — в ноябре музыканты стали победителями Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Недавно музыканты выпустили злободневную песню «Запрещёнка» — в треке музыканты поют о том, что артисты получают популярность из-за запретов концертов, а не благодаря своему таланту.





Справка: премия «Чартова Дюжина» — также рок-премия и фестиваль, в котором участвуют победители чарта радиостанции «Наше радио» по итогам года.