Хоккейная «Сибирь» проиграла нижегородскому «Торпедо»

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Игра проходила в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде
16 февраля вечером в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» встретилась с «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу нижегородской команды.
Соперники открыли счет уже на первой минуте игры, нападающий «Торпедо» Денис Паршин забросил шайбу в ворота «Сибири» через 17 секунд после начала игры. На восьмой минуте «Сибирь» сравняла счет — гол забил нападающий сибиряков Егор Миловзоров.
Первый гол «Сибири»
Во втором периоде «Торпедо» забросил ещё три шайбы в ворота сибиряков. Новосибирцам удалось отыграть гол только к концу второго периода — защитник Николай Демидов попал в ворота соперников на 36-й минуте.
В третьем периоде «Торпедо» забил ещё один гол. Через несколько минут нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов сократил отставание, но больше шайб закинуть не удалось.
Ворота новосибирской команды защищал Дэнни Тэйлор.
Это не первый проигрыш команды на этой неделе. Во вторник «Сибирь» уступила астанинскому «Барысу» со счетом 5:2 в пользу астанинской команды.
На прошлой неделе состоялась встреча Владимира Путина с министром спорта Павлом Колобковым — во время разговора президент России похвалил хоккейную команду «Сибирь».
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Маша Вьюн
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