Около клиники Мешалкина перевернулся автомобиль: пострадали мама и двое детей

Одну из девочек доставили в клинику Мешалкина — она в тяжелом состоянии

В машине была мать с двумя детьми
В машине была мать с двумя детьми


Вечером 16 февраля около 18 часов вечера на Бердском шоссе в районе клиники Мешалкина перевернулся автомобиль — пострадали женщина и две девочки 8 и 10 лет.


«Женщина за рулем легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершила наезд на отбойник во время движения. В результате ДТП пострадала женщина и два ребенка — пассажиры, девочки 10 и 8 лет. Женщина и восьмилетняя [девочка] доставлены в  больницу в Академгородке, а десятилетняя [девочка] в клинку Мешалкина. Девочка [десятилетняя] в очень тяжелом состоянии, врачи борятся за ее жизнь. У мамы и дочки менее тяжелые травмы, их жизни ничего не угрожает», — рассказал корреспонденту НГС  начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.



По предварительной информации, женщине за рулем 27 лет.


Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.


Вчера в Советском районе произошла другая страшная авария — на Бердском шоссе Honda Accord врезалась в столб, водитель скончался на месте. По информации ГИБДД, он не справился с управлением.

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