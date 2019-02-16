Новосибирцы потратят по 29 тысяч рублей на Крым

Город вошел в топ-10 по числу туристов, собравшихся на летние каникулы в Крым

В среднем новосибирцы тратят на аренду жилья 2,3 тысячи
В среднем новосибирцы тратят на аренду жилья 2,3 тысячи


Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, из каких регионов России туристы приедут на отдых в Крым летом 2019 года и сколько они потратят на аренду курортного жилья. Новосибирск занял шестое место в списке городов, откуда туристы едут на курорт.


Согласно исследованию Tvil.ru, новосибирские туристы бронируют летний отдых в Крыму в среднем на 12 с половиной ночей и тратят на аренду жилья 2,3 тысячи рублей на семью в сутки — дешевле отдых обходится только жителям Архангельской области. 


В среднем россияне отправляются в Крым на 11 с половиной ночей и отдают за аренду жилья 2,9 тысячи рублей. Больше всего за отдых платят туристы из Москвы и Ханты-Мансийска (в среднем 3,2 тысячи рублей в сутки). 


В конце прошлого года Новосибирская область на три пункта поднялась в рейтинге привлекательности для туристов — теперь регион занимает 17-е место. 

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