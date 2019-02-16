Новосибирцы потратят по 29 тысяч рублей на Крым

Город вошел в топ-10 по числу туристов, собравшихся на летние каникулы в Крым

В среднем новосибирцы тратят на аренду жилья 2,3 тысячи





Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, из каких регионов России туристы приедут на отдых в Крым летом 2019 года и сколько они потратят на аренду курортного жилья. Новосибирск занял шестое место в списке городов, откуда туристы едут на курорт.





Согласно исследованию Tvil.ru, новосибирские туристы бронируют летний отдых в Крыму в среднем на 12 с половиной ночей и тратят на аренду жилья 2,3 тысячи рублей на семью в сутки — дешевле отдых обходится только жителям Архангельской области.





В среднем россияне отправляются в Крым на 11 с половиной ночей и отдают за аренду жилья 2,9 тысячи рублей. Больше всего за отдых платят туристы из Москвы и Ханты-Мансийска (в среднем 3,2 тысячи рублей в сутки).





В конце прошлого года Новосибирская область на три пункта поднялась в рейтинге привлекательности для туристов — теперь регион занимает 17-е место.