Новосибирцы потратят по 29 тысяч рублей на Крым
Город вошел в топ-10 по числу туристов, собравшихся на летние каникулы в Крым
Сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, из каких регионов России туристы приедут на отдых в Крым летом 2019 года и сколько они потратят на аренду курортного жилья. Новосибирск занял шестое место в списке городов, откуда туристы едут на курорт.
Согласно исследованию Tvil.ru, новосибирские туристы бронируют летний отдых в Крыму в среднем на 12 с половиной ночей и тратят на аренду жилья 2,3 тысячи рублей на семью в сутки — дешевле отдых обходится только жителям Архангельской области.
В среднем россияне отправляются в Крым на 11 с половиной ночей и отдают за аренду жилья 2,9 тысячи рублей. Больше всего за отдых платят туристы из Москвы и Ханты-Мансийска (в среднем 3,2 тысячи рублей в сутки).
В конце прошлого года Новосибирская область на три пункта поднялась в рейтинге привлекательности для туристов — теперь регион занимает 17-е место.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова