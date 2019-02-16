16 февраля суббота
СЕЙЧАС -4°С

Сейчас в Новосибирске

-4°

переменная облачность Ощущается как -9

4 м/с , южный
755мм
85%
Подробнее
Пробки 2/10
usd 66.70
eur 75.25

Темы

СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 66.70
eur 75.25
Развлечения
Фоторепортаж

Заходи и живи: на Обском море вырос белый город из снежных домиков

Новосибирское водохранилище усыпано круглыми иглу — 15 лучших фото от НГС

Поделиться

1 271
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Фестиваль иглу прошёл сегодня на берегу Обского моря — недалеко от улицы Софийской микрорайона ОбьГЭС

Фото: Александр Ощепков/НГС

Днём 16 февраля на Обском море прошёл фестиваль «Иглу-2019 "Город эскимосов"» — сотни участников выстроили прямо на льду водохранилища круглые дома из снега.

Традиционный фестиваль иглу состоялся в Новосибирске сегодня — в нём приняли участие 260 человек из 60 команд, рассказал корреспонденту НГС организатор, руководитель туристско-спортивного отдела «Панда» Дмитрий Пацай.

Вопреки желаниям участников, солнце так и не вышло из-за туч

Фото: Александр Ощепков/НГС

Зато температура была довольно хорошей — около -5 градусов 

Фото: Александр Ощепков/НГС

Многие шутят, что бесплатное жильё в Новосибирске можно получить только такое — сделанное из снега...

Фото: Александр Ощепков/НГС

... И то, пока не растает

Фото: Александр Ощепков/НГС

Участники получили мастер-классы по строительству иглу заранее — и за неделю до события, и сегодня

Фото: Александр Ощепков/НГС

Можно было получить консультацию у экспертов по строительству эскимосского жилья и во время фестиваля

Фото: Александр Ощепков/НГС

Он напомнил, что участники проходили мастер-классы по строительству иглу неделю назад — на Горской. Также их учили эксперты сегодня — перед началом фестиваля.

«Среднее [время постройки иглу] — два часа, есть те, кто чуть быстрее, есть те, кто закончили только через 4 часа. Есть те, кто ещё даже не достроили, — и такое бывает», — отметил организатор.

Участник сделал окно для иглу ещё дома. Он пытался отполировать его горячей сковородкой, но окно всё равно получилось мутным

Фото: Александр Ощепков/НГС

Ещё одно поле для фантазии — название команды

Фото: Александр Ощепков/НГС

В среднем на строительство иглу уходит два часа

Фото: Александр Ощепков/НГС

У некоторых участников уходило и четыре часа на постройку

Фото: Александр Ощепков/НГС

Победительнице конкурса костюмов всего три месяца — это самый молодой участник за всю историю фестиваля

Фото: Александр Ощепков/НГС

Организаторы напоминают, что для постройки иглу нужен снег — и не простой снег, а спрессованный фирн

Фото: Александр Ощепков/НГС

Возвести иглу не так сложно, уверяют эксперты: нужны лишь пила-ножовка, небольшая лопата, санки и сам материал

Фото: Александр Ощепков/НГС

Город из 60 домиков появился всего за несколько часов — он будет стоять, пока не наступит весна

Фото: Александр Ощепков/НГС

По оценке Дмитрия Пацая, погода сегодня благоволила участникам, поэтому на фестиваль приехало довольно много людей, гораздо больше, чем в 2018 году. Тогда, в феврале прошлого года, новосибирцы построили на берегу Обского моря 46 иглу — на фестивале оказался и фотокорреспондент НГС.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

В нашем Instagram уже больше 56 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Мария Морсина

ТЕГИ

иглугород эскимосовОбское море

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0)Обсудить
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00