Заходи и живи: на Обском море вырос белый город из снежных домиков

Фестиваль иглу прошёл сегодня на берегу Обского моря — недалеко от улицы Софийской микрорайона ОбьГЭС

Днём 16 февраля на Обском море прошёл фестиваль «Иглу-2019 "Город эскимосов"» — сотни участников выстроили прямо на льду водохранилища круглые дома из снега.

Традиционный фестиваль иглу состоялся в Новосибирске сегодня — в нём приняли участие 260 человек из 60 команд, рассказал корреспонденту НГС организатор, руководитель туристско-спортивного отдела «Панда» Дмитрий Пацай.



Вопреки желаниям участников, солнце так и не вышло из-за туч Фото: Александр Ощепков/НГС

Зато температура была довольно хорошей — около -5 градусов Фото: Александр Ощепков/НГС

Многие шутят, что бесплатное жильё в Новосибирске можно получить только такое — сделанное из снега... Фото: Александр Ощепков/НГС

... И то, пока не растает Фото: Александр Ощепков/НГС

Участники получили мастер-классы по строительству иглу заранее — и за неделю до события, и сегодня Фото: Александр Ощепков/НГС

Можно было получить консультацию у экспертов по строительству эскимосского жилья и во время фестиваля Фото: Александр Ощепков/НГС

Он напомнил, что участники проходили мастер-классы по строительству иглу неделю назад — на Горской. Также их учили эксперты сегодня — перед началом фестиваля.



«Среднее [время постройки иглу] — два часа, есть те, кто чуть быстрее, есть те, кто закончили только через 4 часа. Есть те, кто ещё даже не достроили, — и такое бывает», — отметил организатор.



Участник сделал окно для иглу ещё дома. Он пытался отполировать его горячей сковородкой, но окно всё равно получилось мутным Фото: Александр Ощепков/НГС

Ещё одно поле для фантазии — название команды Фото: Александр Ощепков/НГС

В среднем на строительство иглу уходит два часа Фото: Александр Ощепков/НГС

У некоторых участников уходило и четыре часа на постройку Фото: Александр Ощепков/НГС

Победительнице конкурса костюмов всего три месяца — это самый молодой участник за всю историю фестиваля Фото: Александр Ощепков/НГС

Организаторы напоминают, что для постройки иглу нужен снег — и не простой снег, а спрессованный фирн Фото: Александр Ощепков/НГС

Возвести иглу не так сложно, уверяют эксперты: нужны лишь пила-ножовка, небольшая лопата, санки и сам материал Фото: Александр Ощепков/НГС

Город из 60 домиков появился всего за несколько часов — он будет стоять, пока не наступит весна Фото: Александр Ощепков/НГС