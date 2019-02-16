Заходи и живи: на Обском море вырос белый город из снежных домиков

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Фестиваль иглу прошёл сегодня на берегу Обского моря — недалеко от улицы Софийской микрорайона ОбьГЭС
Днём 16 февраля на Обском море прошёл фестиваль «Иглу-2019 "Город эскимосов"» — сотни участников выстроили прямо на льду водохранилища круглые дома из снега.
Традиционный фестиваль иглу состоялся в Новосибирске сегодня — в нём приняли участие 260 человек из 60 команд, рассказал корреспонденту НГС организатор, руководитель туристско-спортивного отдела «Панда» Дмитрий Пацай.
Он напомнил, что участники проходили мастер-классы по строительству иглу неделю назад — на Горской. Также их учили эксперты сегодня — перед началом фестиваля.
«Среднее [время постройки иглу] — два часа, есть те, кто чуть быстрее, есть те, кто закончили только через 4 часа. Есть те, кто ещё даже не достроили, — и такое бывает», — отметил организатор.
По оценке Дмитрия Пацая, погода сегодня благоволила участникам, поэтому на фестиваль приехало довольно много людей, гораздо больше, чем в 2018 году. Тогда, в феврале прошлого года, новосибирцы построили на берегу Обского моря 46 иглу — на фестивале оказался и фотокорреспондент НГС.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
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