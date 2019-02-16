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За что вы бросили меня: новосибирцы выстроились в очередь за грустными котиками из подвалов

Ещё несколько животных ищут хозяев

Акция «День хвоста» проходила сегодня в ТЦ «Река»
Акция «День хвоста» проходила сегодня в ТЦ «Река»

Весь день 16 февраля в торговом центре «Река» на Большевистской в Новосибирске идёт акция «День хвоста» — волонтёры пристраивают десятки кошек с тяжёлой судьбой. К вечеру новосибирцы разобрали больше половины животных.


На акцию 16 февраля зоозащитники принесли 20 кошек — на момент публикации новости им удалось пристроить 14 животных, рассказала корреспонденту НГС организатор «Дня хвоста», представитель команды волонтёров «Спасотряд» Рихарда Лем.


В ней участвовали 20 кошек
В ней участвовали 20 кошек


Волонтёрам удалось пристроить больше половины животных
Волонтёрам удалось пристроить больше половины животных


В мероприятии должны были участвовать и собаки, но в последний момент оказалось, что они ещё не прошли всё лечение — их можно будет забрать позже. Что касается кошек, до этого они жили в очень тяжёлых условиях — пока их не спасли волонтёры.


В Новосибирске довольно часто устраивают раздачи животных 
В Новосибирске довольно часто устраивают раздачи животных 


В отличие от элитных котов эти животные неприхотливы 
В отличие от элитных котов эти животные неприхотливы 


Раньше многие из них жили в подвалах
Раньше многие из них жили в подвалах


«Большинство животных — это подвальные жители, это жители дворов, это кошки, которые остаются после того, как хозяева уезжают из частного сектора, и их соседи кормят, а потом звонят, упрашивают, можем ли мы их принять. Брошенные животные в большинстве случаев, были несколько сироток, у которых хозяева просто умерли», — сообщила Рихарда Лем.


Судьба многих из них была по-настоящему тяжёлой
Судьба многих из них была по-настоящему тяжёлой


Но их нашли волонтёры
Но их нашли волонтёры


Хозяева некоторых из котов уже скончались, и животные остались сиротами
Хозяева некоторых из котов уже скончались, и животные остались сиротами


Часть котиков хозяева просто бросили на произвол судьбы
Часть котиков хозяева просто бросили на произвол судьбы


Забрать животных у волонтёров можно не только на выставках
Забрать животных у волонтёров можно не только на выставках


Можно найти волонтёров в социальных сетях, в том числе на странице акции «День хвоста»
Можно найти волонтёров в социальных сетях, в том числе на странице акции «День хвоста»


Сейчас на передержках находится ещё много бездомных животных
Сейчас на передержках находится ещё много бездомных животных


Все животные привиты от болезней
Все животные привиты от болезней


И они готовы найти новый дом
И они готовы найти новый дом


Забрать животных можно и после акции — например, через сообщество «Спасотряд» в соцсети «ВКонтакте».


Новосибирские зоозащитники довольно часто устраивают акции, которые помогают пристраивать животных. Ранее этой зимой горожане забрали 8 щенков с тяжёлой судьбой — среди них были собака-инвалид и всеобщий любимец, который сводил всех с ума.

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