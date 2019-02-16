За что вы бросили меня: новосибирцы выстроились в очередь за грустными котиками из подвалов
Ещё несколько животных ищут хозяев
Весь день 16 февраля в торговом центре «Река» на Большевистской в Новосибирске идёт акция «День хвоста» — волонтёры пристраивают десятки кошек с тяжёлой судьбой. К вечеру новосибирцы разобрали больше половины животных.
На акцию 16 февраля зоозащитники принесли 20 кошек — на момент публикации новости им удалось пристроить 14 животных, рассказала корреспонденту НГС организатор «Дня хвоста», представитель команды волонтёров «Спасотряд» Рихарда Лем.
В мероприятии должны были участвовать и собаки, но в последний момент оказалось, что они ещё не прошли всё лечение — их можно будет забрать позже. Что касается кошек, до этого они жили в очень тяжёлых условиях — пока их не спасли волонтёры.
«Большинство животных — это подвальные жители, это жители дворов, это кошки, которые остаются после того, как хозяева уезжают из частного сектора, и их соседи кормят, а потом звонят, упрашивают, можем ли мы их принять. Брошенные животные в большинстве случаев, были несколько сироток, у которых хозяева просто умерли», — сообщила Рихарда Лем.
Забрать животных можно и после акции — например, через сообщество «Спасотряд» в соцсети «ВКонтакте».
Новосибирские зоозащитники довольно часто устраивают акции, которые помогают пристраивать животных. Ранее этой зимой горожане забрали 8 щенков с тяжёлой судьбой — среди них были собака-инвалид и всеобщий любимец, который сводил всех с ума.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой