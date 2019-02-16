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Онлайн: из торгового центра «Аура» срочно эвакуировали всех посетителей

НГС сообщает подробности с места событий

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Эвакуация в «Ауре» началась около 16:40

Фото: читатель НГС

Около 16:40 сегодня, 16 февраля, эвакуировали торговый центр «Аура» — по громкой связи объявили, что посетители должны выйти. Толпа покупателей отправилась на улицу. 

Если вы стали свидетелем эвакуации, присылайте сообщения, фото и видео, связанные с ней, в WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

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Как сообщает корреспондент НГС с места событий, на улице находятся около 400–500 человек. Уже прибыла полиция, скорая помощь и МЧС. 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня около 12:00 читатели сообщали также об эвакуации «Леруа Мерлен» на Фабричной, но спустя 20 минут представители магазина сообщили, что всё работает в обычном режиме. 

Пытаемся связаться с представителями «Ауры» — возможно, это ложная тревога. 

Читатель НГС Кирилл Юрченко поделился видео с эвакуации в торговом центре. 

Очевидцы сообщили НГС, что эвакуацию объявили по громкой связи — прекратилась музыка, и женский голос попросил всех покупателей выйти из торгового центра. 

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Мария Морсина
Фото очевидцев 

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Мария Морсина

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КОММЕНТАРИИ (8)Обсудить
ЫЫЫ
16 фев 2019 в 17:07
+0 −0
Приятный голос. Мои поздравления.
16 фев 2019 в 17:01
+0 −0
Заняться больше нечем, быть свидетелем эвакуации, выкладывать фото эвакуации и т.д.
Вася
16 фев 2019 в 17:01
+0 −0
Как обычно, лишь бы написать «сенсацию». Ни подробностей, ни комментариев администрации.
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