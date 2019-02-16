Онлайн: из торгового центра «Аура» срочно эвакуировали всех посетителей НГС сообщает подробности с места событий

Около 16:40 сегодня, 16 февраля, эвакуировали торговый центр «Аура» — по громкой связи объявили, что посетители должны выйти. Толпа покупателей отправилась на улицу.

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