Онлайн: из торгового центра «Аура» срочно эвакуировали всех посетителей

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Эвакуация в «Ауре» началась около 16:40
Около 16:40 сегодня, 16 февраля, эвакуировали торговый центр «Аура» — по громкой связи объявили, что посетители должны выйти. Толпа покупателей отправилась на улицу.
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Как сообщает корреспондент НГС с места событий, на улице находятся около 400–500 человек. Уже прибыла полиция, скорая помощь и МЧС.
Сегодня около 12:00 читатели сообщали также об эвакуации «Леруа Мерлен» на Фабричной, но спустя 20 минут представители магазина сообщили, что всё работает в обычном режиме.
Пытаемся связаться с представителями «Ауры» — возможно, это ложная тревога.
Читатель НГС Кирилл Юрченко поделился видео с эвакуации в торговом центре.
Очевидцы сообщили НГС, что эвакуацию объявили по громкой связи — прекратилась музыка, и женский голос попросил всех покупателей выйти из торгового центра.
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Мария Морсина
Фото очевидцев
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