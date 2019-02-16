Новосибирец выжил после 8 ударов в спину ножом на Первомайке — врачи спасают его

На теле пострадавшего сибиряка насчитали 8 ударов ножом, но он всё равно выжил

Полицейские задержали сибиряка, которого подозревают в нападении на жителя Первомайского района Новосибирска — пострадавший получил 8 ударов в спину ножом, но выжил. В МВД рассказали подробности инцидента.







Драка между двумя подвыпившими компаниями произошла на улице Героев Революции — рядом со спецшколой № 148 — поздно вечером 14 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







«Двое мужчин зацепились, слово за слово, как обычно бывает, один на другого не так посмотрел, тот не так ответил — между ними произошла драка.





И друг одного из участников этой драки решил другу помочь, и пока они сцепились, вытащил нож и противника 8 раз ударил в спину ножом», — описали инцидент в МВД.







Скорая помощь отвезла 32-летнего пострадавшего новосибирца в больницу — у него серьёзные раны, но, по прогнозам врачей, «человек жить будет», отметили в пресс-службе ведомства.







Полицейские выяснили, что 31-летний нападавший прописан в селе Льниха Тогучинского района, ранее он уже был судим за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, а в Новосибирске жил у подруги. Однако нашли его по другому адресу — полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и выяснили, где он находится. Его задержали спустя сутки после преступления.







Сотрудники МВД доставили подозреваемого в дежурную часть — сейчас уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), расследование продолжается.







Ранее пьяная компания напала на молодую пару и прохожих, которые защитили супругов, на Красном проспекте. По словам участников происшествия, полиция долго ехала на место драки, жизнь им спасла бригада электромонтёров.

