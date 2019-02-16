«Только мужчины»: 300 крепких сибиряков в валенках сразились друг с другом

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Турнир пожарных в валенках проходит уже в третий раз
Днём 16 февраля сотни пожарных и спасателей вышли на открытый ледовый каток стадиона «Сибсельмаш» в Новосибирске — они устроили матч по хоккею на валенках. Корреспондент НГС снял фото- и видеорепортаж с соревнований.
В сегодняшнем турнире на катке стадиона «Сибсельмаш» приняли участие 29 команд аварийно-спасательных отрядов.
Более 300 пожарных и спасателей Новосибирска присоединились ко всероссийскому флешмобу МЧС России, посвящённому здоровому образу жизни, объяснила корреспонденту НГС специалист пресс-службы областного управления МЧС Маргарита Хомутова.
«Только мужчины [участвуют], но их жёны, дети, пришли все болеть! Все болеют, кричат, и дети тоже играют в хоккей», — рассказала представитель оргкомитета.
Команды бросают жребий, с кем играть, а ближе к концу дня определятся сильнейшие участники — им дадут благодарственные грамоты и кубки. Также на празднике работает бесплатная полевая кухня.
Завтра, 17 февраля, в Новосибирске состоится ещё одно большое спортивное мероприятие — «Лыжня России – 2019». Накануне НГС выяснил, как лучше всего добраться до гонки в Академгородке и что нужно взять с собой, если вы хотите участвовать в соревнованиях.
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Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова
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