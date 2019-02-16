«Только мужчины»: 300 крепких сибиряков в валенках сразились друг с другом

Завтра, 17 февраля, в Новосибирске состоится ещё одно большое спортивное мероприятие — «Лыжня России – 2019». Накануне НГС выяснил, как лучше всего добраться до гонки в Академгородке и что нужно взять с собой, если вы хотите участвовать в соревнованиях.

Команды бросают жребий, с кем играть, а ближе к концу дня определятся сильнейшие участники — им дадут благодарственные грамоты и кубки. Также на празднике работает бесплатная полевая кухня.

Днём 16 февраля сотни пожарных и спасателей вышли на открытый ледовый каток стадиона «Сибсельмаш» в Новосибирске — они устроили матч по хоккею на валенках. Корреспондент НГС снял фото- и видеорепортаж с соревнований.

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Мария Морсина

Фото и видео Густаво Зырянова

