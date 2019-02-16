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Развлечения
Фоторепортаж

«Только мужчины»: 300 крепких сибиряков в валенках сразились друг с другом

За них горячо болели их жёны

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Турнир пожарных в валенках проходит уже в третий раз

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 16 февраля сотни пожарных и спасателей вышли на открытый ледовый каток стадиона «Сибсельмаш» в Новосибирске — они устроили матч по хоккею на валенках. Корреспондент НГС снял фото- и видеорепортаж с соревнований.

В сегодняшнем турнире на катке стадиона «Сибсельмаш» приняли участие 29 команд аварийно-спасательных отрядов.

Более 300 пожарных и спасателей Новосибирска присоединились ко всероссийскому флешмобу МЧС России, посвящённому здоровому образу жизни, объяснила корреспонденту НГС специалист пресс-службы областного управления МЧС Маргарита Хомутова.

Соревнования идут сегодня на стадионе целый день

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В них приняли участие пожарные и спасатели со всего Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Участникам повезло с погодой

Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Только мужчины [участвуют], но их жёны, дети, пришли все болеть! Все болеют, кричат, и дети тоже играют в хоккей», — рассказала представитель оргкомитета.

Спасатели бросали жребий, с кем играть

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Всего участвовали 29 команд — около 300 человек

Фото: Густаво Зырянов / НГС

За участников болели их жёны и дети

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Победителей ждут грамоты и кубки

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Команды бросают жребий, с кем играть, а ближе к концу дня определятся сильнейшие участники — им дадут благодарственные грамоты и кубки. Также на празднике работает бесплатная полевая кухня.

Завтра, 17 февраля, в Новосибирске состоится ещё одно большое спортивное мероприятие — «Лыжня России – 2019». Накануне НГС выяснил, как лучше всего добраться до гонки в Академгородке и что нужно взять с собой, если вы хотите участвовать в соревнованиях.

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Мария Морсина
Фото и видео Густаво Зырянова

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Мария Морсина

ТЕГИ

хоккей в валенкахпожарныесоревнования спасателей

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КОММЕНТАРИИ (13)Обсудить
16 фев 2019 в 15:42
+2 −0
Вот, если бы к валенкам спасатели привязали веревочками коньки "Снегурочки", то зрелище было бы более впечатляющим.
Свистун-с-приплясом
16 фев 2019 в 15:36
+2 −0
Класс!) Осталось только разрешить хоккеистам носить клюшки)))
Пенсии.net
16 фев 2019 в 14:49
+2 −0
Женщинам эти занятия не обязательны, они живут дольше мужчин, до 60 лет в любом случае!
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