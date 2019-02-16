Горожане вызвали полицию к лицею «Надежда Сибири» из-за чистящей снег техники

Местные жители сегодня несколько часов защищали лицей от стройки





Днём 16 февраля жители улицы Советской возмутились из-за техники, которая появилась у новосибирского лицея № 22 «Надежда Сибири» — там анонсировано строительство бизнес-центра. Горожане вызвали полицию.







Техника работала с сегодняшнего утра на территории лицея № 22 по улице Советской, 63 — это привлекло внимание местных жителей и активистов, выступающих против строительства делового центра возле лицея.







В январе арбитражный суд Новосибирской области отменил запрет мэрии на строительство бизнес-центра у лицея на Советской. Горожане заподозрили, что на территории уже начинаются строительные работы, хотя решение суда ещё не вступило в законную силу и мэрия подала на апелляцию 11 февраля, пояснил корреспонденту НГС член инициативной группы по недопущению строительства на территории лицея Игорь Украинцев.







Оказалось, что там просто чистят снег





«Только что уехали. Пробыли там три часа. Сейчас нас сменили местные жители. Приехала полиция, проверила у них (у строителей. — Прим. ред.) документы.





Когда мы туда подъехали, уже трактор на территорию заезжал. Раскидали в группу жильцов приглашение, чтобы, кто был дома, выходил, вызвали полицию», — объяснил активист.







В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что сотрудники полиции действительно выезжали на место, поскольку поступил вызов от очевидца, но нарушений не нашли.











«Провели проверку, в ходе которой установлено, что строительные работы не ведутся, а ведутся работы по уборке снега», — объяснили в полиции.







Возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской, 63 появится 8-этажный деловой центр. Осенью 2018 года застройщик вырубил на территории лицея деревья, чтобы подготовить площадку к строительству. После этого о приостановке строительства на участке около лицея № 22 объявил мэр Анатолий Локоть.

