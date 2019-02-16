Новосибирец и его девушка приковали себя наручниками в подъезде — выбраться сами они не смогли

Ранним утром 16 февраля спасатели выехали на вызов на улицу Бориса Богаткова — двое новосибирцев не могли освободиться из наручников, которыми приковали себя к перилам.



Вызов поступил спасателям в 4:53 — оказалось, что к перилам лестницы в жилом доме на улице Бориса Богаткова прикованы двое человек.



«Молодой человек и девушка в шутку приковали себя наручниками к перилам лестницы в подъезде дома. Не сумев освободиться самостоятельно, они попросили помощи у спасателей»,

— пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе, уточнив, что молодому человеку около 25 лет, а девушке — 18 лет.

