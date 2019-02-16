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Происшествия

Новосибирец и его девушка приковали себя наручниками в подъезде — выбраться сами они не смогли

Оковы с них снимали спасатели

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Более 40 минут спасатели избавляли молодую пару от оков

Фото: архив НГС

Ранним утром 16 февраля спасатели выехали на вызов на улицу Бориса Богаткова — двое новосибирцев не могли освободиться из наручников, которыми приковали себя к перилам.

Вызов поступил спасателям в 4:53  — оказалось, что к перилам лестницы в жилом доме на улице Бориса Богаткова прикованы двое человек.

«Молодой человек и девушка в шутку приковали себя наручниками к перилам лестницы в подъезде дома. Не сумев освободиться самостоятельно, они попросили помощи у спасателей», 

— пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе, уточнив, что молодому человеку около 25 лет, а девушке — 18 лет.

Спасатели освободили пару от наручников только в 5:50. В МАСС пояснили, что спасение заняло много времени, поскольку наручники были довольно крепкими — пришлось подняться сначала в квартиру за инструментами. Они освободили сначала молодого человека, а потом девушку. 

Служба призвала горожан звонить по номерам 112, 051 и 231-06-49, если они стали свидетелями подобных ситуаций.

Ранее ещё один новосибирский подросток попросил аварийно-спасательную службу спилить с его пальца Кольцо Всевластия — оно так сильно сжало палец, что снять его сам подросток не смог.

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Мария Морсина
Фото из архива НГС

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Мария Морсина

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КОММЕНТАРИИ (80)Обсудить
16 фев 2019 в 12:46
+51 −9
Верните старую версию сайта!
16 фев 2019 в 12:41
+21 −4
Капец...Иной раз по улице ходить страшно, зная, что все эти люди со странными фантазиями ходят где-то рядом...
16 фев 2019 в 12:50
+17 −0
Странно. А зачем спасателе? Почему не друга, родственника, соседа???? 25 лет, а такой парень странный.
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