Новосибирец и его девушка приковали себя наручниками в подъезде — выбраться сами они не смогли

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Более 40 минут спасатели избавляли молодую пару от оков
Ранним утром 16 февраля спасатели выехали на вызов на улицу Бориса Богаткова — двое новосибирцев не могли освободиться из наручников, которыми приковали себя к перилам.
Вызов поступил спасателям в 4:53 — оказалось, что к перилам лестницы в жилом доме на улице Бориса Богаткова прикованы двое человек.
«Молодой человек и девушка в шутку приковали себя наручниками к перилам лестницы в подъезде дома. Не сумев освободиться самостоятельно, они попросили помощи у спасателей»,
— пояснили в Муниципальной аварийно-спасательной службе, уточнив, что молодому человеку около 25 лет, а девушке — 18 лет.
Спасатели освободили пару от наручников только в 5:50. В МАСС пояснили, что спасение заняло много времени, поскольку наручники были довольно крепкими — пришлось подняться сначала в квартиру за инструментами. Они освободили сначала молодого человека, а потом девушку.
Служба призвала горожан звонить по номерам 112, 051 и 231-06-49, если они стали свидетелями подобных ситуаций.
Ранее ещё один новосибирский подросток попросил аварийно-спасательную службу спилить с его пальца Кольцо Всевластия — оно так сильно сжало палец, что снять его сам подросток не смог.
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Мария Морсина
Фото из архива НГС
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