Больше чипсов: PepsiCo решила построить в Новосибирске завод за 10 миллиардов

Власти и инвесторы заверили, что на новом заводе появится минимум 900 рабочих мест

Губернатор Андрей Травников и президент PepsiCo в России Нил Старрок договорились в ближайшие годы запустить в городе производство чипсов
Губернатор Андрей Травников и президент PepsiCo в России Нил Старрок договорились в ближайшие годы запустить в городе производство чипсов

Компания PepsiCo и власти Новосибирской области договорились построить в ближайшие годы завод по производству популярных закусок Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam».


Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент PepsiCo в России Нил Старрок подписали соглашение о строительстве завода по производству снеков в Новосибирске на инвестиционном форуме, который идёт сейчас в Сочи. Завод построят на территории промышленно-логистического парка в Новосибирской области.


«Запланирована установка четырёх производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Планируется, что на новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест — без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки», — сообщает сайт губернатора и правительства региона.


По информации компании PepsiCo, новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом в России, выпускающим эти солёные закуски.


Стороны подчеркнули, что сырьё для завода будут поставлять новосибирские производители картофеля.


Сейчас уже заканчивается процедура оформления земли и стартовали проектно-изыскательские работы, добавили в пресс-службе правительства. Ориентировочные инвестиции в проект составят около 10 миллиардов рублей.


Пока что PepsiCo представлена в Новосибирской области предприятием «Сибирское молоко», которое выпускает молочную продукцию; строительство второго завода власти планируют завершить к 2021 году.


На форуме в Сочи новосибирские власти также подпишут соглашение о строительстве в городе 7 новых поликлиник за почти 8 миллиардов рублей — большую часть денег вложит частный инвестор.

Прочтений: 2164

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (38)38
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено