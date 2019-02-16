Больше чипсов: PepsiCo решила построить в Новосибирске завод за 10 миллиардов

Власти и инвесторы заверили, что на новом заводе появится минимум 900 рабочих мест

Губернатор Андрей Травников и президент PepsiCo в России Нил Старрок договорились в ближайшие годы запустить в городе производство чипсов

Компания PepsiCo и власти Новосибирской области договорились построить в ближайшие годы завод по производству популярных закусок Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam».







Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент PepsiCo в России Нил Старрок подписали соглашение о строительстве завода по производству снеков в Новосибирске на инвестиционном форуме, который идёт сейчас в Сочи. Завод построят на территории промышленно-логистического парка в Новосибирской области.







«Запланирована установка четырёх производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Планируется, что на новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест — без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки», — сообщает сайт губернатора и правительства региона.







По информации компании PepsiCo, новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом в России, выпускающим эти солёные закуски.







Стороны подчеркнули, что сырьё для завода будут поставлять новосибирские производители картофеля.







Сейчас уже заканчивается процедура оформления земли и стартовали проектно-изыскательские работы, добавили в пресс-службе правительства. Ориентировочные инвестиции в проект составят около 10 миллиардов рублей.







Пока что PepsiCo представлена в Новосибирской области предприятием «Сибирское молоко», которое выпускает молочную продукцию; строительство второго завода власти планируют завершить к 2021 году.







На форуме в Сочи новосибирские власти также подпишут соглашение о строительстве в городе 7 новых поликлиник за почти 8 миллиардов рублей — большую часть денег вложит частный инвестор.

