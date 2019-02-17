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«Москвич» с дверцей от холодильника и домашний танк: 5 историй безумцев, которые сделали машины сами

Для того чтобы собрать авто, нужны пара сотен тысяч рублей, год свободного времени и энтузиазм

Наши герои не пожалели времени и денег, чтобы сделать машину своей мечты
Наши герои не пожалели времени и денег, чтобы сделать машину своей мечты


Есть такие люди, для которых автомобиль не только средство передвижения, но и предмет гордости. И речь вовсе не о богатых владельцах джипов или лимузинов с кожаными салонами и бардачками, инкрустированными стразами. Больший интерес вызывают умельцы, которые из старого «Москвича» гоночный болид сделают или из глины и палок вездеход смастерят. 


В воскресную подборку мы собрали истории пяти автомобилей, которые вместе со своими владельцами стали звездами в своих городах.


Тачка безумного Макса 


«Москвич» с дверцей от холодильника и домашний танк: 5 историй безумцев, которые сделали машины сами


Реставратора машин Ивана Гренца в Тюмени знают все, кто хоть немного увлечен автотемой: мужчина превращает старые авто в произведения искусства. Из своего «Москвича» тюменец сделал тачку из «Безумного Макса» — с двигателями Toyota, фарами от трактора и дверцами от холодильника!


На всё про всё у Гренца ушло около года и почти 200 тысяч рублей. Машина ездит по городу не быстрее 60 км/ч, а на свободной дороге может разогнаться и до двух сотен. Ее хозяин признается: бывший «Москвич» приносит не только позитив, но и деньги: однажды Ивану удалось получить 100 тысяч рублей на автовыставке.


Историю и классные фотографии тюменского раритета ищите здесь.



Гоночный «Москвич» за миллион 


«Москвич» с дверцей от холодильника и домашний танк: 5 историй безумцев, которые сделали машины сами


Геннадию Серебрянскому из Омска чуть за 60, большую часть жизни он работал с чужими машинами и лишь совсем недавно собрал свою. Гоночный ретроавтомобиль раньше был скромным «Москвичом», сегодня же это сборка с двигателем от военного грузовика и люком от Mercedes Benz. Называется машина «Иной».


— Я когда-то работал в авиации. Вещички на память остались, как говорится. Стартер, переключатель зажигания, самолетные лампочки. Козырек видите над лобовым стеклом? Его не было, это я сам сделал, — рассказал Серебрянский. — Люк от «Мерседеса», приборная панель вынесена на капот из кабины, все приборы работают и функциональны.


В месте, где у классического «Москвича» был багажник, теперь находятся бензобак и радиатор. Всё сделано очень стильно, даже ручки, крепящие крышку отсека, вблизи видно, что автомобиль покрашен кисточкой. Но такие нюансы лишь добавляют «Иному» цену: на рынке авто оценили в миллион рублей.



«Фисташка» для летних вылазок


«Москвич» с дверцей от холодильника и домашний танк: 5 историй безумцев, которые сделали машины сами


Это для Америки дома на колесах — норма жизни, а для России — вещь редкая. Поэтому прицеп-трейлер семьи Стадниковых знают в Челябинске и за его пределами. Маленький домик нежно-фисташкового цвета со спальным местом и компактной кухней его владелец разрабатывал самостоятельно. Изнутри трейлер отделан фанерным листом и утеплен пеноматериалом. Для зимних вылазок «Фисташка» не приспособлена — отопления нет, но от летней непогоды спасает вполне.


— Мне она обошлась где-то в 110 тысяч рублей, и, думаю, в случае серийного выпуска стоимость составляла бы порядка 185 тысяч с учетом работ, — прикидывает Егор Стадников, владелец «Фисташки».


Прошлым летом его семья путешествовала с прицепом каждые выходные. Рассказ об этом почитайте у ребят из 74.RU.



Авто для охоты на ведьм


«Москвич» с дверцей от холодильника и домашний танк: 5 историй безумцев, которые сделали машины сами


Это чудо креатива и конструкторской мысли известно каждому жителю Самары: по улицам колесит бывшая «Калина», которую ее владелец Олег Красильников превратил в автомобиль для охоты на ведьм и приведений. Изначально машина была темно-синяя, потом Олег обклеил ее черной пленкой, а после — золотистой. Приделал ручки причудливой формы, арки на колеса, решетку радиатора украсил зубами, а капот — объемными буквами «Служба охотников на ведьм». Салон украсил золотом и узорчатым рисунком, так что теперь изнутри машина похожа на коробку конфет.


Сама машина тоже как конфетка — при виде ее радуются и дети, и взрослые.


— Я частенько бываю на разных фестивалях и автомобильных шоу. Как ни странно, в эту автопалатку набиваются дети, прямо вот хлебом их не корми. А взрослые интересуются, можно ли там с женой или девушкой провести время, пообщаться, — рассказывает хозяин о своей машине.


Почитайте эту историю здесь.



Танк для потомков Сталинградской битвы


«Москвич» с дверцей от холодильника и домашний танк: 5 историй безумцев, которые сделали машины сами


Реконструктор Александр Иванов любит военную технику с детства. С переездом в Волгоград любовь к истории обострилась — жить в месте, запомнившем Сталинградскую битву — те еще ощущения! Однажды знакомые взяли Иванова на слабо: может ли он сделать бронеавтомобиль? И мужчина взялся за создание немецкой самоходки StuG III CD.


На создание танка ушло полтора года, большая часть времени понадобилась на поиск деталей: по всему бывшему СССР Иванов искал колёса, торсионные, фрикционые, бортовые, движок, по кусочкам собрал гусеницы.


— Пока гоняю по улице. Соседи уже привыкли. Когда сделал немецкий БТР в первый день нового года, решил покатать гостей. Он был с крестами и пулемётами. Народ в округе удивился. Бросили пить, подумали, что «белочка» пришла, — смеется Иванов.


Историю реконструктора и его машины ищите здесь.


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