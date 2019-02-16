Зрители против критиков: пять фильмов, которые заслуживали «Оскар», но не получили его

В погоне за статуэткой деньги еще никого не выручали





Через неделю в голливудском кинотеатре «Долби» пройдет 91-я церемония премии «Оскар». Главная кинопремия планеты вручается по итогам голосования кинокритиков, чьи вкусы очень часто не совпадают со вкусами обычных зрителей. Мы подготовили для вас народный вариант «Оскара» за последние пять лет, собрав номинантов на «Лучший фильм», которым так и не досталась статуэтка, зато достались зрительская любовь и обширная касса.







2018 — «Дюнкерк» (сборы: $527 миллионов)











В прошлом году «Оскара» за лучший фильм получила фэнтези-драма Гильермо дель Торо «Форма воды», в итоге собравшая в прокате $195 млн. В затылок ей дышал крупномасштабный военный пеплум «Дюнкерк» Кристофера Нолана, рассказывающий о спасении сотен тысяч солдат союзников, попавших в окружение на узкой полоске пляжа. Мастер закрученного сюжета, Нолан на этот раз предпочел сосредоточиться на картинке. Батальных сцен тут немного, и за них в основном отвечает Том Харди: он играет пилота истребителя, вступившего в дуэль с фашистским асом, которой посвящена примерно треть хронометража всей картины. Интересно, что Харди тут молчалив, а его лицо большую часть времени скрыто маской — почти как в «Безумном Максе» 2015 года.







2017 — «Ла-ла-лэнд» (сборы: $447 миллионов)











В 2017 году лучшим фильмом кинокритики назвали «Лунный свет» Барри Дженкинса. История гомосексуального афроамериканца, пожалуй, просто не могла не взять главный приз премии. Зато ее касса составила всего $65 миллионов — в семь раз меньше, чем касса красочного мюзикла «Ла-ла-лэнд». Дэмьен Шазелл снял историю о жизни пианиста и актрисы и их пути к своей мечте, которая, подобно «Мулен Руж» и «Великому Гэтсби», покорила зрителей фееричной картинкой и атмосферой постоянного праздника. Праздника яркого настолько, что иногда все-таки вспоминаешь, что все это происходит не взаправду.







2016 — «Марсианин» (сборы: $630 миллионов)











В 2016 году главной статуэткой «Оскара» обзавелся журналистский триллер Тома Маккарти «В центре внимания». Фильм о расследовании сексуальных домогательств среди католических священников собрал в прокате $98 миллионов. А научно-фантастическая робинзонада «Марсианин», вызвавшая многочисленные споры о реальности происходящих в ней событий, — $630 миллионов.





Земная экспедиция высаживается на Марс, и одного из ее участников, Марка Уотни, уносит бурей. В течение долгого времени он вынужден выживать в одиночестве на заброшенной космической станции, применяя свои навыки биолога. Например, он растит в марсианском грунте картошку — и это один из моментов, о которые было сломано немало копий в ожесточенных дискуссиях между зрителями. Впрочем, на подобные дискуссии обречен любой мало-мальски заметный фильм про Марс — слишком уж загадочная это планета, чтобы знать наверняка, как на самом деле все обстоит с возможностью обустроить там огород.







2015 — «Снайпер» (сборы: $547 миллионов)











В 2015 году кинокритики удостоили «Оскаром» фильм Алехандро Иньярриту «Бёрдмен». Красивая драма, состоящая из нескольких непрерывных планов, рассказывала об актере, переживающем закат карьеры, и его семье. Но в тот год зритель, видимо, хотел крови и запаха пороха. И проголосовал рублем за другого номинанта — военную драму «Снайпер» про дуэль самого результативного снайпера США Криса Кайла с сирийским мастером Мустафой. На первый взгляд, «Снайпер» выглядит довольно типичным фильмом для рынка США — точнее, того его сегмента, который нацелен на патриотический нерв аудитории. Но там есть пара хуков, а еще блестящая игра Бредли Купера.







2014 — «Гравитация» (сборы: $723 миллиона)











В 2014 году триумф на «Оскаре» праздновал Стив Маккуин со своим байопиком «12 лет рабства», посвященным (внезапно) 12 годам рабства, выпавшими на долю Соломона Нортапа в середине XIX века. Исторический фильм в гонке за статуэткой обошел в том числе фантастическую ленту «Гравитация» — парадоксальный пример герметичного триллера, полем действия которого вопреки законам жанра становится целая галактика. Посреди этой галактики — разбившийся о космический мусор челнок и единственный член экипажа, оставшийся в живых и решающий, как ему добраться до Земли. Из собственного опыта: если смотреть этот фильм на большом экране, а потом вдруг выйти на улицу в морозный темный вечер, есть все шансы внезапно испытать как минимум часть ощущений, которые выпали на долю героини Сандры Буллок в «Гравитации».







В этом году на «Оскар» за лучший фильм претендуют восемь картин. Фаворитом нынешней церемонии многие считают фильм «Зеленая книга» (режиссер Питер Фарелли) о проблемах расовой сегрегации в Америке середины XX века. «Зеленая книга» уже получила две знаковые кинопремии — награду Гильдии продюсеров и «Золотой глобус», который считается «генеральной репетицией» «Оскара». Фильм к этому моменту собрал кассу в $109 миллионов, а вот куда реже упоминаемые в числе фаворитов «Богемская рапсодия» и «Черная пантера» — $846 миллионов и $1,14 миллиарда соответственно.

