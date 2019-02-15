В Новосибирске нашли пропавшую школьницу, которая не вернулась домой из магазина
О завершении поисков сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк»
Пропавшую 15-летнюю школьницу Альфинур Садыкову нашли живой — об этом сообщили добровольцы поискового отряда «Маяк».
О том, что школьница пропала, стало известно сегодня ночью — 12 февраля она ушла в магазин, но домой не вернулась.
«Подросток была обнаружена волонтёрами нашего отряда и впоследствии передана сотрудникам полиции. С девушкой всё в порядке. В данный момент она даёт объяснение в отделе полиции. Причины, побудившие её уйти из дома, предстоит выяснить сотрудникам полиции», — рассказал руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
В конце января волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли школьницу с выбритыми висками в торговом центре — она пропала в Заельцовском районе.
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Виктория Брылёва
Фото Ольги Бурлаковой