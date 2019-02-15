Как у бабушки на даче: старую трубу теплотрассы превратили в самовар — он парит на весь двор

В Центральном районе Новосибирска появился дефлектор в форме самовара — его установила «Сибирская генерирующая компания». Устройство появилось сегодня на улице Семьи Шамшиных, напротив здания на Фрунзе, 80.

Как пояснили в «Сибирской генерирующей компании», это устройство позволяет отводить горячий воздух, который образуется из-за конденсата.

«Установили сегодня силами сотрудников теплосетевого подразделения. По сути, это дефлектор для отвода горячего влажного воздуха из тепловой камеры и канала. Горячий пар образуется из-за конденсата от разности температур. Пар вытягивается естественным образом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.