Как у бабушки на даче: старую трубу теплотрассы превратили в самовар — он парит на весь двор

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Внешне устройство выглядит как парящий самовар
В Центральном районе Новосибирска появился дефлектор в форме самовара — его установила «Сибирская генерирующая компания». Устройство появилось сегодня на улице Семьи Шамшиных, напротив здания на Фрунзе, 80.
Как пояснили в «Сибирской генерирующей компании», это устройство позволяет отводить горячий воздух, который образуется из-за конденсата.
«Установили сегодня силами сотрудников теплосетевого подразделения. По сути, это дефлектор для отвода горячего влажного воздуха из тепловой камеры и канала. Горячий пар образуется из-за конденсата от разности температур. Пар вытягивается естественным образом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
В пресс-службе добавили, что пока компания установила только один такой самовар в городе, но креативные работы продолжаются.
Недавно стало известно, что «Сибирской генерирующей компании» грозит штраф 10 тысяч рублей за массовые отключения в микрорайоне Расточка — прокуратура Кировского района Новосибирска возбудила административное дело.
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Виктория Брылёва
Фото Анны Богдановой
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