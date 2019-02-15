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Город

Как у бабушки на даче: старую трубу теплотрассы превратили в самовар — он парит на весь двор

Новое устройство позволяет отводить горячий воздух, который образуется из-за конденсата

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Внешне устройство выглядит как парящий самовар

Фото: Анна Богданова / НГС

В Центральном районе Новосибирска появился дефлектор в форме самовара — его установила «Сибирская генерирующая компания». Устройство появилось сегодня на улице Семьи Шамшиных, напротив здания на Фрунзе, 80.

Как пояснили в «Сибирской генерирующей компании», это устройство позволяет отводить горячий воздух, который образуется из-за конденсата.

«Установили сегодня силами сотрудников теплосетевого подразделения. По сути, это дефлектор для отвода горячего влажного воздуха из тепловой камеры и канала. Горячий пар образуется из-за конденсата от разности температур. Пар вытягивается естественным образом», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

В пресс-службе добавили, что пока компания установила только один такой самовар в городе, но креативные работы продолжаются. 

Недавно стало известно, что «Сибирской генерирующей компании» грозит штраф 10 тысяч рублей за массовые отключения в микрорайоне Расточка — прокуратура Кировского района Новосибирска возбудила административное дело.

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Виктория Брылёва 
Фото Анны Богдановой 

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

СГКдефлекторпар

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КОММЕНТАРИИ (20)Обсудить
с богаткова
15 фев 2019 в 21:47
+2 −4
А я подумал, что это вейперы новый девайс себе купили
15 фев 2019 в 22:07
+2 −1
Клаааас!!! Вот это я понимаю - креатив! Надо было тогда уж и сапог сверху приспособить - вообще бы чумовО получилось...
???
15 фев 2019 в 21:47
+2 −1
Прикольно
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