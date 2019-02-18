В новосибирском ресторане появились тарелки с рекламой

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Рестораторы надеются на то, что тарелку будут использовать по прямому назначению,
Ресторан «Жить хорошо» выпустил серию подарочных тарелок, на которых изображен состав бизнес-ланча с ценами. Владельцы заведения надеются, что такой способ рекламы окажется более действенным, чем привычные листовки.
Первые тарелки со списком блюд бизнес-ланча и адресом ресторана появились в заведении в минувшую пятницу. По словам руководителя и совладельца «Жить хорошо» Даниила Прицкау, тарелки предлагаются в подарок посетителям, которые захотят унести их в офис.
«Сегодня люди довольно часто никуда не ходят и едят на работе. И им нужно куда-то класть свои бутерброды, колбасу или булки. Вот мы и подумали, что пусть они это делают не на одноразовых тарелках, а на нашей — красивой. Глядишь, кто-то решит и на бизнес-ланч зайти», — говорит Прицкау.
Обычно для такого рода рекламы используются бумажные листовки, которые зачастую сразу выбрасывают после получения.
«А тарелка — вещь нужная, практичная. Должна задержаться дольше», — надеется ресторатор.
Ресторанная компания Прицкау известна нестандартными ходами. Так, например, для других своих заведений, расположенных на шестом и седьмом этажах бизнес-центра, он придумал наливать бесплатный бокал вина или рюмку текилы посетителям в то время, как в здании перестаёт работать лифт.
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Стас Соколов
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