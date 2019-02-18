18 февраля понедельник
СЕЙЧАС -4°С

Сейчас в Новосибирске

-4°

переменная облачность Ощущается как -9

4 м/с , южный
743мм
67%
Подробнее
Пробки 3/10
usd 66.70
eur 75.25

Темы

СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 66.70
eur 75.25
Бизнес

В новосибирском ресторане появились тарелки с рекламой

Посуду можно забрать с собой вместе с бизнес-ланчем

Поделиться

2 803
23 Обсудить

Все новости

Все новости

Рестораторы надеются на то, что тарелку будут использовать по прямому назначению,

Фото: Стас Соколов / НГС

Ресторан «Жить хорошо» выпустил серию подарочных тарелок, на которых изображен состав бизнес-ланча с ценами. Владельцы заведения надеются, что такой способ рекламы окажется более действенным, чем привычные листовки.

Первые тарелки со списком блюд бизнес-ланча и адресом ресторана появились в заведении в минувшую пятницу. По словам руководителя и совладельца «Жить хорошо» Даниила Прицкау, тарелки предлагаются в подарок посетителям, которые захотят унести их в офис.

«Сегодня люди довольно часто никуда не ходят и едят на работе. И им нужно куда-то класть свои бутерброды, колбасу или булки. Вот мы и подумали, что пусть они это делают не на одноразовых тарелках, а на нашей — красивой. Глядишь, кто-то решит и на бизнес-ланч зайти», — говорит Прицкау.

Обычно для такого рода рекламы используются бумажные листовки, которые зачастую сразу выбрасывают после получения.

«А тарелка — вещь нужная, практичная. Должна задержаться дольше», — надеется ресторатор.

Ресторанная компания Прицкау известна нестандартными ходами. Так, например, для других своих заведений, расположенных на шестом и седьмом этажах бизнес-центра, он придумал наливать бесплатный бокал вина или рюмку текилы посетителям в то время, как в здании перестаёт работать лифт. 

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Стас Соколов
Фото автора

По теме

ТЕКСТ

Стас Соколов

ТЕГИ

рекламабизнес-ланч

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (23)Обсудить
18 фев 2019 в 09:20
+8 −1
В советские времена цены прям на товаре выбивали,она была на века!!!На сколько месяцев актуальны цены на ЭТИХ тарелках?
18 фев 2019 в 09:20
+4 −2
Смотрел тут камеди клаб, где они пригласили бизнесмена к себе в том числе - 83, чтоли, в списке форбс, ну то есть миллардер долларовый. И вот они там у него спросили - а как разбогатеть, дайте людям совет? И он сказал такую фразу - надо увидеть новое в другом. Ну те юмористы поржали как всегда - им смысл то не особо важен, а дядка видно не очень был доволет - потому как некий глубокий смысл вложил в эту фразу. Ну и вот тут - видимо люди попытались как раз "увидеть новое в другом":) Насколько получилось хорошо - не знаю:) Но мне кажется - важнее все-таки пробовать, а не сидеть на месте:)
18 фев 2019 в 09:09
+4 −1
ну все еда для удовольствия закончилась:))Тарелка с ценами будет отвлекать от приема пищи и получать удовольствие,или на стол ее просто ставить как настольную книгу,сильно замахнулся ресторатор:)
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00