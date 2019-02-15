По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением

Пассажир находится в сознании, его увезли в больницу





Сегодня вечером в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе Honda Accord врезалась в столб — из-за ДТП водитель скончался на месте.





По информации ГИБДД, в ДТП пострадали водитель и пассажир.







«Водитель 1978 года рождения на автомобиле Honda Accord двигался по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки в сторону улицы Звёздная. По пути следования не справился с управлением, совершил наезд на разделительный бордюр, далее — на световую опору. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, его пассажир доставлен в больницу», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





По его словам, пассажир находится в сознании, он тоже получил травмы, но не такие серьёзные.





На месте работали врачи, спасатели и сотрудники ГИБДД.





Из-за аварии движение по Бердскому шоссе было затруднено





Вчера в Ленинском районе легковушка на большой скорости врезалась в грузовик — водителя увезли в больницу.