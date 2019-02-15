Honda Accord влетела в столб на Бердском шоссе — водитель скончался на месте
По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением
Сегодня вечером в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе Honda Accord врезалась в столб — из-за ДТП водитель скончался на месте.
По информации ГИБДД, в ДТП пострадали водитель и пассажир.
«Водитель 1978 года рождения на автомобиле Honda Accord двигался по Бердскому шоссе со стороны Нижней Ельцовки в сторону улицы Звёздная. По пути следования не справился с управлением, совершил наезд на разделительный бордюр, далее — на световую опору. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, его пассажир доставлен в больницу», — сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, пассажир находится в сознании, он тоже получил травмы, но не такие серьёзные.
На месте работали врачи, спасатели и сотрудники ГИБДД.
Вчера в Ленинском районе легковушка на большой скорости врезалась в грузовик — водителя увезли в больницу.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлены Владиславом Савченковым