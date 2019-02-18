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Наука

Смотрите в окна: к Новосибирску приближается Суперлуна

Завтра Луна пройдёт перигей и войдёт в полную фазу — она будет выглядеть огромной

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Завтра будет второе суперлуние 2019 года. На фото — первое суперлуние, которое было в январе 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Завтра, 19 февраля, жители Новосибирска смогут увидеть на небе Суперлуну — спутник будет на небольшом расстоянии от Земли.

«Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска», — сообщила корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

Во вторник диск Луны будет выглядеть на небе самым большим в 2019 году, но в этот раз мы увидим Суперлуну, когда она уже будет удаляться от точки наибольшего сближения.

«Момент наступления полнолуния 22:54 по местному времени, а момент прохождения перигея (ближайшей точки к Земле на лунной орбите) 15:07 при расстоянии 356 761 км», — рассказала Виктория Дамм.

Это уже второе суперлуние в этом году, в прошлый раз огромную Луну можно было наблюдать в конце января.

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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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КОММЕНТАРИИ (1)Обсудить
18 фев 2019 в 07:47
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Опять повылезут волчата.
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