Смотрите в окна: к Новосибирску приближается Суперлуна

Завтра, 19 февраля, жители Новосибирска смогут увидеть на небе Суперлуну — спутник будет на небольшом расстоянии от Земли.

«Суперлунием называют совпадение момента наступления полнолуния (или новолуния) с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Если совпадение произошло в полнолуние, то можно заметить увеличение лунного диска», — сообщила корреспонденту НГС сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

Во вторник диск Луны будет выглядеть на небе самым большим в 2019 году, но в этот раз мы увидим Суперлуну, когда она уже будет удаляться от точки наибольшего сближения.