Борец из Ордынки попал на тренировку к Путину

Президент Владимир Путин посетил тренировку дзюдоистов в Сочи — среди спортсменов, которым удалось пообщаться с ним, оказался уроженец посёлка Ордынское Новосибирской области Иван Воробьёв.

«Мы сейчас на сборах в Адлере. Он приехал к нам на олимпийскую базу в Сочи и провёл открытую тренировку. Лично в спарринг с президентом не выходил, пообщался спортсменами, мне он пожал руку», — рассказала Иван Воробьёв о встрече с Владимиром Путиным.

Иван Воробьёв до 9-го класса учился в Ордынском, а после поступил в Новосибирское училище олимпийского резерва — он двукратный чемпион России, призёр чемпионатов Европы и мира. В 2011 году спортсмен переехал из Новосибирска в Тюмень.