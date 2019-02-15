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Спорт

Борец из Ордынки попал на тренировку к Путину

Президент провёл открытую тренировку с дзюдоистами со всей страны

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Уроженец Ордынского Иван Воробьёв сейчас тренируется на сборах в Сочи

Фото: предоставлено Иваном Ворбьёвым

Президент Владимир Путин посетил тренировку дзюдоистов в Сочи — среди спортсменов, которым удалось пообщаться с ним, оказался уроженец посёлка Ордынское Новосибирской области Иван Воробьёв.

«Мы сейчас на сборах в Адлере. Он приехал к нам на олимпийскую базу в Сочи и провёл открытую тренировку. Лично в спарринг с президентом не выходил, пообщался спортсменами, мне он пожал руку», — рассказала Иван Воробьёв о встрече с Владимиром Путиным.

Иван Воробьёв до 9-го класса учился в Ордынском, а после поступил в Новосибирское училище олимпийского резерва — он двукратный чемпион России, призёр чемпионатов Европы и мира. В 2011 году спортсмен переехал из Новосибирска в Тюмень.

На сайте Федерации дзюдо также опубликовали впечатления Владимира Путина о тренировке в Сочи.

Президент провёл тренировку и участвовал в спаррингах со спортсменами

Фото: judo.ru

«Чем более высококлассный спортсмен, тем более стоящий [партнер]. Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом — с ним безопасно», — приводят цитату президента в Федерации дзюдо.

В начале этой недели Владимир Путин похвалил новосибирскую хоккейную команду «Сибирь» — на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым президент отметил, что последние игры команда провела хорошо.

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Дарья Януш
Фото предоставлено Иваном Воробьёвым, Федерации дзюдо России

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КОММЕНТАРИИ (38)Обсудить
15 фев 2019 в 19:04
+19 −4
путин всем занимается, но только не страной!!
Россиянин
15 фев 2019 в 19:08
+6 −4
смотря на фото Путин уже стар пора на отдых.
Рада
15 фев 2019 в 19:07
+3 −6
Путин-ровесник моего отца. Глядя на президента по ТВ думала, что выглядит он моложе. Но на фото с дзюдоистом выглядит на все свои 67 лет. Но все же, в хорошей форме, так держать.
ps. знаю, минусовать будете мое последнее предложение, но мне все равно.
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