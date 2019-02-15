Полиция обыскала офис СГК на Фрунзе, но бомбы не нашла

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К месту эвакуации сегодня выезжали оперативные службы
Новосибирская полиция закончила проверку бизнес-центра на Фрунзе после сообщения о минировании — угрозы не обнаружено.
«В ходе проверки сообщения сотрудниками полиции во взаимодействии с экстренными службами проведён комплекс мероприятий по обследованию здания и прилегающий территории. Каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. По факту заведомо ложного сообщения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
Откуда поступил звонок о минировании, пока не установлено.
Информация о том, что в здании на Фрунзе, 226/1 эвакуировали сотрудников и посетителей, появилась сегодня после 11:30. В здании расположен офис СГК.
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Елена Громкова
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