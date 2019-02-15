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Происшествия

Полиция обыскала офис СГК на Фрунзе, но бомбы не нашла

Теперь полицейские хотят найти того, кто сообщил о ложном минировании

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К месту эвакуации сегодня выезжали оперативные службы

Фото: читатель НГС

Новосибирская полиция закончила проверку бизнес-центра на Фрунзе после сообщения о минировании — угрозы не обнаружено.

«В ходе проверки сообщения сотрудниками полиции во взаимодействии с экстренными службами проведён комплекс мероприятий по обследованию здания и прилегающий территории. Каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. По факту заведомо ложного сообщения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Откуда поступил звонок о минировании, пока не установлено.

Информация о том, что в здании на Фрунзе, 226/1 эвакуировали сотрудников и посетителей, появилась сегодня после 11:30. В здании расположен офис СГК.

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Елена Громкова
Фото читателя НГС

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Елена Громкова

ТЕГИ

СГКэвакуация

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КОММЕНТАРИИ (2)Обсудить
С той стороны
15 фев 2019 в 18:22
+0 −2
ТЦ вообще прикрыть надо , есть магазины, мини рынки павильоны , скопление, меньше.. .. у нас в деревне сельпо есть и хватает всего, надо в город поехали закупились.. ..понастроила мэрия себе коробок... !
Тролль Лейбус
15 фев 2019 в 18:20
+1 −0
Товарищи лжетеррористы! Как вы могли? Покуситься на любимейшую компанию в городе! Как глянешь в платежку - так тепло становится, прямо жаром обдает, даже если батареи холодные и дорога раскопана...
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