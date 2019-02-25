«Умываюсь льдом»: правила жизни 72-летней модели из Новосибирска — мужчины оборачиваются ей вслед

Галина каждое утро умывается кубиками льда

В прошлом бухгалтер, а ныне настоящая супермодель Галина Ивановна успевает следить не только за правнучками, но и за собой. В свободное время — шопинг, занятия спортом, а с недавних пор — фотосессии в стильных образах. Вместе с младшим внуком она создала страничку в Instagram и буквально за пару дней собрала больше двухсот подписчиков. Галина Новак рассказала корреспонденту SHE про любовь к ярким помадам и выдала рецепт молодости.

Справка: Галина Ивановна Новак, 72 года (родилась 27 января 1947 года в Новосибирске). Окончила Новосибирский институт советской кооперативной торговли (ныне Сибирский университет потребительской кооперации — СибУПК), специальность «бухгалтер-экономист». До 1995 года работала в городе Стрежевой (Томская область) главным бухгалтером в крупной компании в нефтяной промышленности. После выхода на пенсию продала квартиру и одна переехала в Новосибирск — ближе к дочери и внукам. Здесь, в Новосибирске, еще около 10 лет проработала бухгалтером в одной из крупных компаний, затем до осени 2018 года — администратором в салонах красоты и студии загара.



Семейное положение: сейчас в разводе, трижды была замужем. От первого брака — дочь Елена, два внука: старший Денис, 34 года, и младший Никита, 26 лет. От старшего внука две правнучки: Дана, 7 лет, и Настя, 1,5 года. Рост 167 см, вес 63–65 кг. Впервые приняла участие в фотосессии 2 года назад: идея появилась после того, как младший внук Никита добавил мое фото в свой профиль. Фотография набрала сотни «лайков» и комментариев. Никита сказал: «Ты у нас, бабушка, такая обаятельная и привлекательная! Надо бы устроить фотосессию». Он позвонил своим знакомым из модельного бизнеса, рассказал про меня. Сделали портретную фотосъемку для одного фотопроекта. Я очень волновалась накануне, всю ночь не спала. Фотограф удивлялся: «Чего ж не спали?». Одежду для фотосъемки — черная водолазка, белый жилет — я привезла с собой, а визажиста мне предоставили. После той фотосессии были еще две: в роли фермера с внучкой и дочерью и в одном из салонов красоты. Фотосъемка не оплачивалась, но это не так важно. Я очень рада сотрудничеству с фотографами, агентствами и новым знакомствам.



Вещи в шкаф не помещаются — раздаю знакомым. Я большой шопоголик, ничего не пропускаю: если новая коллекция — сразу в магазин. В одежде предпочитаю классический стиль: у меня очень много костюмов, пиджаков, брюк. Обуви тоже очень много. Раньше на каблуках постоянно ходила, сейчас тяжеловато стало, но каблучок небольшой присутствует все равно. Люблю головные уборы: летом — элегантные шляпки, зимой — модные шапки. Губы обязательно яркой помадой крашу. Она мне не очень идет, но без нее никуда. Из косметики у меня только все самое необходимое: помада, тушь, карандаши для глаз, пудра, духи.

Я постоянно держу себя в форме. Как только родила дочь, начала следить за своим весом. Если появляются 1–2 лишних килограмма — сразу сажусь на диету. Кроме того, лишний вес — это давление на суставы, а в моем возрасте за здоровьем нужно следить особенно.

Из рациона исключила соль, сахар, мучное. Да и в целом предпочитаю полезные продукты: творог, яйца, сметану, кефир, рыбу, из мяса — куриную грудку. Как правило, до завтрака выпиваю стакан воды, затем каша, в обед — легкий суп, на ужин рыба или курица с гарниром. На ночь стараюсь не есть, хотя иногда хочется.



Любовь сохраняет молодость. Если влюблен, то будто на крыльях летаешь. Жизнь кажется другой, в розовом цвете. Но, если честно, я давно не влюблялась. Но было бы здорово.

Не простила измену. У меня была непростая судьба: первых двух мужей уже нет в живых, а третий изменил. Пережить предательство непросто. Простить не смогла — подала на развод.



Мужчины меня побаиваются. Они видят, как я себя подаю, как слежу за собой. Я даже мусор не могу вынести без макияжа или хотя бы яркой помады. Возможно, это их отпугивает.

Замуж не стремлюсь. Для меня не важен сейчас брак. Зачем? Чтобы готовить, стирать и гладить? Мне и так хорошо! Сходить в кино, театр — совсем другое дело. Так чтобы вместе жить — сложно сказать.

Всегда боялась старости. А кто ее не боится? С другой стороны, я не ощущаю свой возраст. Я считаю себя молодой. Единственное, морщины никуда не денешь. Пластику я не приветствую. Уколы тоже не делаю — боюсь. К косметологам не хожу — я сама себе косметолог.

Умываюсь льдом. Ранним утром я достаю из холодильника кубики льда, умываюсь. Затем беру теплое полотенце и им протираю лицо. Процедуру необходимо повторить три раза. Этот способ я открыла для себя около 30 лет назад, и он достаточно эффективен.



На пляжах уже не загораю. Раньше за границу часто моталась — загорала на пляже. Сейчас не хочется. Мне 72 года — сами понимаете. Что я буду там показывать? Я сама себя боюсь, зачем людям на меня смотреть?



Слева Галина с дочерью и внуком Никитой, справа — с дочерью и правнучками