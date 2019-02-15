Помесим грязь: новосибирцы набросились на новый внедорожный Renault Logan
Renault Logan Stepway получил увеличенный клиренс и защиту от грязи
В Новосибирске в январе 2019 года отмечен повышенный спрос на модель Renault Logan, которая недавно получила модификацию Stepway. У машины увеличенный до 19,5 сантиметра клиренс, пластиковый черный защитный обвес на порогах, бамперах, колесных арках.
«В Новосибирской области на рынке новых автомобилей в январе 2019 года было реализовано 50 автомобилей Renault Logan, в их числе и Stepway. Рост по сравнению с январем 2018 года составил 108% — в январе 2018 года было реализовано 24 таких автомобиля», — сообщила НГС Виктория Лобода, специалист отдела информации агентства «Автостат».
В базовой комплектации внедорожный Renault Logan Stepway стоит
Конкурирует автомобиль с легковушками повышенной проходимости LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line.
Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.
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Дмитрий Косенко
Фото renault.com