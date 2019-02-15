Помесим грязь: новосибирцы набросились на новый внедорожный Renault Logan

Renault Logan Stepway стоит от 662 990 рублей





В Новосибирске в январе 2019 года отмечен повышенный спрос на модель Renault Logan, которая недавно получила модификацию Stepway. У машины увеличенный до 19,5 сантиметра клиренс, пластиковый черный защитный обвес на порогах, бамперах, колесных арках.





«В Новосибирской области на рынке новых автомобилей в январе 2019 года было реализовано 50 автомобилей Renault Logan, в их числе и Stepway. Рост по сравнению с январем 2018 года составил 108% — в январе 2018 года было реализовано 24 таких автомобиля», — сообщила НГС Виктория Лобода, специалист отдела информации агентства «Автостат».







В базовой комплектации внедорожный Renault Logan Stepway стоит 662 990 рублей и имеет 82-сильный двигатель, механическую коробку передач, ABS, две подушки безопасности, передние электростеклоподъемники. В максимальной версии с автоматом Logan Stepway стоит уже 822 990 рублей. Такой автомобиль оснащен 102-сильным двигателем, автоматом, кожаным рулем, климатом, круизом, сенсорной мультимедиа.





Конкурирует автомобиль с легковушками повышенной проходимости LADA Vesta Cross и KIA Rio X-Line.







Недавно в Новосибирск впервые официально привезли электрокар, который завелся при 30 градусах мороза, — его цена в базовой версии превышает 6 миллионов.