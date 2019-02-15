Новосибирский лицей отменил уроки в кабинете с гнутыми окнами

Администрация школы опасается, что стекло может лопнуть и ранить учеников

Руководство лицея решило временно законсервировать кабинет биологии, в котором прогнулось окно 
Руководство лицея решило временно законсервировать кабинет биологии, в котором прогнулось окно 


Администрация лицея № 185 в Октябрьском районе Новосибирска решила закрыть класс с прогнувшимся окном ради безопасности детей и учителей.


«Собственно говоря, какого-то там разлома самих оконных блоков или стёкол <...> нет, только треснуло одно стекло, самое крайнее. <…> Что касается, собственно, данного кабинета — до полного выяснения [причин деформации] мы этот кабинет, скажем так, закрываем для доступа и продолжаем осматривать», — рассказал корреспонденту НГС директор лицея № 185 Игорь Онищенко.


Он уточнил, что оконный блок прогнулся в кабинете биологии. Временно законсервировать класс администрация решила ради безопасности школьников и учителей — чтобы они не порезались, если стекло вдруг лопнет, пояснил директор.


При этом, по его словам, со вторым оконным блоком в этом классе всё в порядке. В рабочем состоянии и все остальные кабинеты в лицее.


По словам директора лицея, этому зданию уже 50 лет, но через пару лет начнут строить новое — в два раза вместительнее
По словам директора лицея, этому зданию уже 50 лет, но через пару лет начнут строить новое — в два раза вместительнее


«Все наши вышестоящие органы проинформированы. Нужно будет делать определённые замеры и точно выяснять причину [деформации окна]: или это в силу морозов длинных произошло, и фундамент, скажем, каким-то образом повлиял на это, или какие-то другие причины. <…> Пока только предварительное визуальное обследование произошло», — сообщил Игорь Онищенко.


По его словам, сегодня здание обследовали две организации. Их специалисты пришли к выводу, что лицей безопасен.


«Стена там не обвалится, и обе организации, которые сегодня смотрели, они говорят однозначно, что несущее положение занимают у нас колонны, которые в допустимом состоянии», — подчеркнул директор.


Также он добавил, что в прошлом году специалисты ООО «Геосиб» обследовали грунты под зданием лицея. «Они указали на то, что движение есть небольшое. Но оно незначительное — не может привести движение этих грунтов к каким-то повреждениям здания», — пояснил Игорь Онищенко.


По его данным, в ближайший год или два начнётся строительство нового здания для лицея — его проект уже разрабатывают. Это здание будет в два раза больше прежнего — посещать его смогут 1000 детей.


Окно в лицее на Тургенева прогнулось внутрь, а крайнее стекло треснуло
Окно в лицее на Тургенева прогнулось внутрь, а крайнее стекло треснуло


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