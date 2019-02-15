Сквер у котлована на Юго-Западном жилмассиве разрешили застроить

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В прошлом году на участке высадили «Лес Победы» — несколько сотен деревьев
Власти Новосибирска разрешили департаменту земельных и имущественных отношений использовать берег котлована на Юго-Западном жилмассиве для строительства спортивного объекта, несмотря на протесты — в прошлом году активисты высадили здесь несколько сотен деревьев.
Мэрия Новосибирска опубликовала заключение о результатах общественных слушаний: на них решали, изменить ли разрешённое использование восточного берега котлована на Юго-Западном жилмассиве. Сейчас, по данным публичной кадастровой карты, участок площадью почти 3,5 га относится к территориям скверов, парков и городских садов — департамент земельных и имущественных отношений предлагал использовать его для спорта.
Против изменений, в частности, выступили партия «Яблоко», координатор проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и заместитель председателя областного отделения «Всероссийского общества охраны природы» Дмитрий Шахов.
«Обсуждаемый участок — свободная от застройки зелёная зона в Ленинском районе, коэффициент озеленённости которого уже сейчас ниже нормы, — отмечается в обращении «Яблока». — В 2018 году волонтёры высадили здесь несколько сотен деревьев, в том числе ценных пород. Зелёная зона прилегает к искусственному водоёму и имеет рекреационный потенциал. Приоритетом мэрии должно быть благоустройство, а не застройка таких зелёных зон».
Кроме того, напоминают новосибирцы, осенью 2017 года был представлен масштабный инвестиционный проект НОО Общества «Динамо» — предполагалось, что здесь построят многофункциональный тренировочный комплекс с ледовой площадкой. Общественники подозревают в ситуации конфликт интересов (руководитель «Динамо» Юрий Прощалыкин на тот момент занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области), а также опасаются, что стройка может затеваться с целью приватизации участка и строительства коммерческих зданий.
«Возможно повторение ситуации, подобной случившейся с Домом спорта и клубом "Отдых" на улице Богдана Хмельницкого, когда участок был передан коммерческому лицу для эксплуатации спортивного объекта, — подчёркивает Михаил Рязанцев. — Однако впоследствии объекты были признаны нерентабельными и снесены. На их месте строятся жилые дома. Потому что владельцу так выгодно».
Несмотря на возражения, департаменту мэрии разрешили изменить разрешённый вид использования участка с одной оговоркой — максимально сохранить зелёные насаждения.
Предполагалось, что участок передадут «Динамо» без торгов для спортивного объекта — деньги на его строительство общество собиралось заработать, продав квартиры в высотке на месте своего стадиона на улице Коммунистической.
Год назад в мэрии рассматривали возможность забрать участок на Коммунистической, предоставив «Динамо» замену.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова
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