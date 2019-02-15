В НГТУ нашли древний аппарат для приёма экзаменов

Прибор использовали для оценки студентов в 1970-х годах

В руках у Елены Воротниковой, директора музея НГТУ, кнопка вызова преподавателя от аппарата НЭТИ-11
В руках у Елены Воротниковой, директора музея НГТУ, кнопка вызова преподавателя от аппарата НЭТИ-11


Сотрудники музея Новосибирского государственного технического университета нашли в одной из лабораторий вуза старый аппарат для приёма экзаменов. Его хотят отреставрировать.


«Мы сейчас проектируем на нескольких площадках музей НГТУ — у него название рабочее техномузей. У нас в старом музее сохранились в основном фотографии, документы, предметов было очень мало технических», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник музея Елена Воротникова.


Для того чтобы собрать экспонаты для нового музея, его сотрудники периодически ходят в экспедиции по лабораториям, кафедрам и другим частям университета — там хранится огромное количество исторических предметов. 


«Вуз всегда был самым перспективным — все технические инновации, даже которые появлялись за границей, Лыщинский (Георгий Лыщинский возглавлял Новосибирский электротехнический институт в 1955–1990 гг. — Прим. ред.) старался в НЭТИ внедрить. Поэтому там была полная автоматизация аудиторий, было собственное телевидение, были такие штуки — автоматические экзаменаторы. Даже робот стоял типа экскурсовода в начале 70-х и ориентировал, как по "нэтинским" кулуарам ходить. И элементы разные, части первой ЭВМ там были. И всё это сохранилось и находится в лабораториях, мастерских», — говорит Елена Воротникова.


Последняя «экспедиция» музея прошла на факультете радиотехники и электроники — сотрудники факультета показали помещение, где хранится разное оборудование 60–90-х годов. Среди них нашёлся каркас машины НЭТИ-11 с кнопкой вызова преподавателя. Его создали в 70-х годах прошлого века в лаборатории обучающих машин вуза для студентов радиотехнического факультета. Аппарат использовали для проверки знаний студентов.


Преподаватель задавал студенту вопросы, а студент нажатием кнопок на экзаменаторе выбирал нужное решение. Оценку выставлял сам аппарат.


Все обнаруженные аппараты, в том числе и НЭТИ-11, специалисты музея поставили на учёт, их планируют отреставрировать инженеры.


НЭТИ-11 был собран в 1970-х годах
НЭТИ-11 был собран в 1970-х годах


Владимир Логачев (на фото слева) принимал участие в конструировании НЭТИ-11. На фото справа — архитектор Кирилл Чернявский, который участвует в «экспедициях» по лабораториям НГТУ
Владимир Логачев (на фото слева) принимал участие в конструировании НЭТИ-11. На фото справа — архитектор Кирилл Чернявский, который участвует в «экспедициях» по лабораториям НГТУ


У инженеров уже есть пример законченной реставрации другого аппарата-экзаменатора, который хранился в старом музее НГТУ. Теперь на нём можно демонстрировать технологию приёма экзаменов.


Аппараты-экзаменаторы сами выставляли студентам оценки
Аппараты-экзаменаторы сами выставляли студентам оценки


Экзаменатор из музея отреставрировал Валерий Лобов (на фото слева)
Экзаменатор из музея отреставрировал Валерий Лобов (на фото слева)


Год назад НГС рассказывал о другой исторической находке в НГТУ — тогда в подсобке пятого корпуса Новосибирского технического госуниверситета нашли больше сотни киноплёнок с записями полувековой давности. А на этой неделе вместе с Еленой Воротниковой НГС рассказал  о ярких и загадочных историях Новосибирска.

Прочтений: 1953

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