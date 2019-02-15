В НГТУ нашли древний аппарат для приёма экзаменов

В руках у Елены Воротниковой, директора музея НГТУ, кнопка вызова преподавателя от аппарата НЭТИ-11





Сотрудники музея Новосибирского государственного технического университета нашли в одной из лабораторий вуза старый аппарат для приёма экзаменов. Его хотят отреставрировать.





«Мы сейчас проектируем на нескольких площадках музей НГТУ — у него название рабочее техномузей. У нас в старом музее сохранились в основном фотографии, документы, предметов было очень мало технических», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник музея Елена Воротникова.





Для того чтобы собрать экспонаты для нового музея, его сотрудники периодически ходят в экспедиции по лабораториям, кафедрам и другим частям университета — там хранится огромное количество исторических предметов.





«Вуз всегда был самым перспективным — все технические инновации, даже которые появлялись за границей, Лыщинский (Георгий Лыщинский возглавлял Новосибирский электротехнический институт в 1955–1990 гг. — Прим. ред.) старался в НЭТИ внедрить. Поэтому там была полная автоматизация аудиторий, было собственное телевидение, были такие штуки — автоматические экзаменаторы. Даже робот стоял типа экскурсовода в начале 70-х и ориентировал, как по "нэтинским" кулуарам ходить. И элементы разные, части первой ЭВМ там были. И всё это сохранилось и находится в лабораториях, мастерских», — говорит Елена Воротникова.





Последняя «экспедиция» музея прошла на факультете радиотехники и электроники — сотрудники факультета показали помещение, где хранится разное оборудование 60–90-х годов. Среди них нашёлся каркас машины НЭТИ-11 с кнопкой вызова преподавателя. Его создали в 70-х годах прошлого века в лаборатории обучающих машин вуза для студентов радиотехнического факультета. Аппарат использовали для проверки знаний студентов.





Преподаватель задавал студенту вопросы, а студент нажатием кнопок на экзаменаторе выбирал нужное решение. Оценку выставлял сам аппарат.





Все обнаруженные аппараты, в том числе и НЭТИ-11, специалисты музея поставили на учёт, их планируют отреставрировать инженеры.





НЭТИ-11 был собран в 1970-х годах





Владимир Логачев (на фото слева) принимал участие в конструировании НЭТИ-11. На фото справа — архитектор Кирилл Чернявский, который участвует в «экспедициях» по лабораториям НГТУ





У инженеров уже есть пример законченной реставрации другого аппарата-экзаменатора, который хранился в старом музее НГТУ. Теперь на нём можно демонстрировать технологию приёма экзаменов.





Аппараты-экзаменаторы сами выставляли студентам оценки





Экзаменатор из музея отреставрировал Валерий Лобов (на фото слева)





Год назад НГС рассказывал о другой исторической находке в НГТУ — тогда в подсобке пятого корпуса Новосибирского технического госуниверситета нашли больше сотни киноплёнок с записями полувековой давности. А на этой неделе вместе с Еленой Воротниковой НГС рассказал о ярких и загадочных историях Новосибирска.