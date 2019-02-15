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Работа

Фото — огонь: лучшие в Новосибирске девушки-полицейские с оружием в руках

После 4 выстрелов из Макарова они соревновались в беге и упражнениях

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На втором этапе «леди в погонах» соревновались в профессиональной подготовке, а не в умении ходить по подиуму

Фото: Стас Соколов / НГС

В Новосибирске прошёл второй этап конкурса «Леди в погонах», который проводит местное управление МВД. Жюри предстоит выбрать 10 финалисток из 34 участниц.

В этот этап конкурса прошли 34 сотрудницы полиции 

Фото: Стас Соколов / НГС

Конкурс «Леди в погонах» проходит уже четвёртый раз. Участниц собирают по всем подразделениям МВД. 

Участие добровольное, но каждое подразделение должно представить одну претендентку, пояснил заместитель начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Новосибирской области Николай Флиенко. В этом году во второй тур прошли 34 девушки.

В тире нужно было сделать четыре выстрела боевыми патронами из пистолета Макарова

Фото: Стас Соколов / НГС

Несмотря на название, конкурс вполне профессиональный — дефиле и номеров художественной самодеятельности на втором этапе нет. 

Участницы соревнуются в стрельбе, физической подготовке и отвечают на вопросы по профессии. И уже в конце с девушками проводится собеседование с целью выяснить, чем они могут удивить зрителей и жюри в финале.

Наушники на стрельбах совсем не лишние. Хотя некоторые участницы предпочли обходиться без них

Фото: Стас Соколов / НГС

На стрельбах в тире участницам нужно было не только попасть в цель, но и совладать с волнением. Стрельба ведется с расстояния 25 метров, а звук выстрелов усиливается замкнутым пространством. Расстрелять четыре патрона нужно в ограниченное время.

Тем не менее у большинства участниц как минимум два попадания, а некоторые вообще не вышли за рамки кружочка с девяткой.

Попасть в цель всеми четырьмя пулями удалось не всем. Но особо опасному преступнику должно хватить и двух-трёх

Фото: Стас Соколов / НГС

Корреспондент НГС заметил у некоторых участниц волнение, но причина тут, скорее, в результатах состязания. 

Практически в каждой пятёрке есть участница, которая стреляет из собственного табельного пистолета, с которым и пришла на соревнование. Должности некоторых претенденток подразумевают обязательное ношение оружия.

Самое сложное — совладать с эмоциями, говорит следователь Екатерина Кочкина 

Фото: Стас Соколов / НГС

В спортзале сержанты, лейтенанты и капитаны преображаются — их уже трудно отличить от посетителей фитнес-клубов. 

Здесь девушки соревнуются в беге и упражнениях на пресс. Рекорд сегодняшнего дня соревнований — 45 подъёмов корпуса в минуту.

Интервью не входило в обязательную программу состязаний, но было видно, что девушки волновались во время него больше, чем на стрельбах 

Фото: Стас Соколов / НГС

Следователь отдела полиции № 2 Алина Романова говорит, что, хотя её отец работал в полиции, она сама попала на эту работу, круто изменив свою жизнь. Раньше Алина была тренером по фитнесу, но получила высшее юридическое образование и пошла по стопам отца.

Алина Романова бросила ради службы в полиции карьеру фитнес-тренера

Фото: Стас Соколов / НГС

«Работа не только кабинетная. Регулярно выезжаем на место происшествия», — сухо описывает Романова свои трудовые будни.

У сержанта Натальи Слепцовой и вовсе не женская должность — она служит в конвойном батальоне. У неё хорошие результаты стрельб, но применять оружие в работе ей пока не приходилось.

«[Работа в полиции] — мечта детства. Работа сложная достаточно. Всё нравится. Коллеги очень поддерживают. Спасибо командиру. Чтобы достичь цели, нужно идти к ней. Я, например, играю на гитаре», — чеканит она в ответ на вопросы.

Поклонники Тимати есть и среди среднего начальствующего состава МВД

Фото: Стас Соколов / НГС

Полицейские не чужды современной музыке. Капитан Наталья Веселова пришла на соревнования по физподготовке в майке бренда Black Star. Наталья — тоже потомственный полицейский, в МВД служит её отец.

10 финалистов конкурса будут названы сегодня ближе к вечеру, а сам финал пройдет 1 марта.

В прошлом году главный титул конкурса завоевала 30-летняя младший лейтенант полиции, методист Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области Виктория Рыжих.

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Стас Соколов
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КОММЕНТАРИИ (26)Обсудить
color
15 фев 2019 в 15:46
+7 −0
Я своего участкового найти не могу уже вторую неделю. А они на конкурсах значит, болеют и в ладоши хлопают.
15 фев 2019 в 15:49
+5 −0
Стреляя с правой удобней метиться правым глазом, если он есть конечно )
жэка
15 фев 2019 в 15:48
+5 −0
я весьма не специалист ни по оружию ни по стрельбе, но на фото девушки держат оружие правой рукой но прицеливаются левым глазом - это что за прикол такой?
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