Фото — огонь: лучшие в Новосибирске девушки-полицейские с оружием в руках

Мы обновили НГС
Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!
На втором этапе «леди в погонах» соревновались в профессиональной подготовке, а не в умении ходить по подиуму
В Новосибирске прошёл второй этап конкурса «Леди в погонах», который проводит местное управление МВД. Жюри предстоит выбрать 10 финалисток из 34 участниц.
Конкурс «Леди в погонах» проходит уже четвёртый раз. Участниц собирают по всем подразделениям МВД.
Участие добровольное, но каждое подразделение должно представить одну претендентку, пояснил заместитель начальника управления по работе с личным составом ГУ МВД по Новосибирской области Николай Флиенко. В этом году во второй тур прошли 34 девушки.
Несмотря на название, конкурс вполне профессиональный — дефиле и номеров художественной самодеятельности на втором этапе нет.
Участницы соревнуются в стрельбе, физической подготовке и отвечают на вопросы по профессии. И уже в конце с девушками проводится собеседование с целью выяснить, чем они могут удивить зрителей и жюри в финале.
На стрельбах в тире участницам нужно было не только попасть в цель, но и совладать с волнением. Стрельба ведется с расстояния 25 метров, а звук выстрелов усиливается замкнутым пространством. Расстрелять четыре патрона нужно в ограниченное время.
Тем не менее у большинства участниц как минимум два попадания, а некоторые вообще не вышли за рамки кружочка с девяткой.
Корреспондент НГС заметил у некоторых участниц волнение, но причина тут, скорее, в результатах состязания.
Практически в каждой пятёрке есть участница, которая стреляет из собственного табельного пистолета, с которым и пришла на соревнование. Должности некоторых претенденток подразумевают обязательное ношение оружия.
В спортзале сержанты, лейтенанты и капитаны преображаются — их уже трудно отличить от посетителей фитнес-клубов.
Здесь девушки соревнуются в беге и упражнениях на пресс. Рекорд сегодняшнего дня соревнований — 45 подъёмов корпуса в минуту.
Следователь отдела полиции
«Работа не только кабинетная. Регулярно выезжаем на место происшествия», — сухо описывает Романова свои трудовые будни.
У сержанта Натальи Слепцовой и вовсе не женская должность — она служит в конвойном батальоне. У неё хорошие результаты стрельб, но применять оружие в работе ей пока не приходилось.
«[Работа в полиции] — мечта детства. Работа сложная достаточно. Всё нравится. Коллеги очень поддерживают. Спасибо командиру. Чтобы достичь цели, нужно идти к ней. Я, например, играю на гитаре», — чеканит она в ответ на вопросы.
Полицейские не чужды современной музыке. Капитан Наталья Веселова пришла на соревнования по физподготовке в майке бренда Black Star. Наталья — тоже потомственный полицейский, в МВД служит её отец.
10 финалистов конкурса будут названы сегодня ближе к вечеру, а сам финал пройдет 1 марта.
В прошлом году главный титул конкурса завоевала 30-летняя младший лейтенант полиции, методист Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Новосибирской области Виктория Рыжих.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже больше 56 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Стас Соколов
Фото автора
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00