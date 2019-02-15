«Школа ползёт»: в новосибирском лицее погнулись окна

В лицее № 185 в Октябрьском районе Новосибирска погнулись окна в учебном классе. Один из родителей рассказал корреспонденту НГС, что такая ситуация в лицее наблюдается на протяжении 12 лет. Фундамент старой школы замерзает, потом оттаивает, из-за этого плиты здания поднимаются. Но, по мнению родителя, опасности в этом нет.

Один из родителей связывает происходящее с перепадами температур зимой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мама ещё одной ученицы лицея сообщила в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте», что «вся школа ползёт». Когда именно погнулись окна на первом этаже, горожанка не знает. Но три года назад, когда её дочь пошла в пятый класс, она обратила внимание на перекошенные окна на втором этаже.



«Хотели поменять в классе окна, но побоялись — там щели жуткие. Школа ползёт, и это видно. На собраниях нам каждый год обещают то капремонт, то что будут новую школу строить на стадионе. В этом году сказали, что строить отказались — будут ремонтировать», — пояснила мать ученицы.

Одна из родителей сообщила, что на втором этаже тоже есть проблемы с окнами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Получить комментарии директора школы Игоря Онищенко оперативно не удалось. Он оказался занят: сначала был на мероприятии, а потом принимал посетителей.

Родители учеников мечтают о строительстве новой школы Фото: Ольга Бурлакова / НГС