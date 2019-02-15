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Образование

«Школа ползёт»: в новосибирском лицее погнулись окна

Родители школьников винят в этом морозы

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Окна в лицее на улице Тургенева прогнулись внутрь 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В лицее № 185 в Октябрьском районе Новосибирска погнулись окна в учебном классе.

Один из родителей рассказал корреспонденту НГС, что такая ситуация в лицее наблюдается на протяжении 12 лет. Фундамент старой школы замерзает, потом оттаивает, из-за этого плиты здания поднимаются. Но, по мнению родителя, опасности в этом нет.

Один из родителей связывает происходящее с перепадами температур зимой

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мама ещё одной ученицы лицея сообщила в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте», что «вся школа ползёт». Когда именно погнулись окна на первом этаже, горожанка не знает. Но три года назад, когда её дочь пошла в пятый класс, она обратила внимание на перекошенные окна на втором этаже.

«Хотели поменять в классе окна, но побоялись — там щели жуткие. Школа ползёт, и это видно. На собраниях нам каждый год обещают то капремонт, то что будут новую школу строить на стадионе. В этом году сказали, что строить отказались — будут ремонтировать», — пояснила мать ученицы.

Одна из родителей сообщила, что на втором этаже тоже есть проблемы с окнами

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Получить комментарии директора школы Игоря Онищенко оперативно не удалось. Он оказался занят: сначала был на мероприятии, а потом принимал посетителей. 

Родители учеников мечтают о строительстве новой школы

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В полуаварийном состоянии находится и школа № 54 на улице Крылова. Власти задумали снести её ещё десять лет назад, а на этом месте построить новую четырёхэтажную школу. Её строительство в мэрии пообещали начать в 2021 году. Пока же школа продолжает работать с деревянными окнами, лопнувшими трубами и 100-процентным износом всех коммуникаций — недавно корреспонденты НГС провели в ней всё утро. В свою очередь новосибирские историки считают, что здание школы уничтожать нельзя, — они попросили внести его в список памятников архитектуры.

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Ольга Хмелевская, Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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ТЕКСТ

Ольга Хмелевская
Кирилл Шматков

ТЕГИ

лицей № 185

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КОММЕНТАРИИ (69)Обсудить
Скрепа
15 фев 2019 в 14:43
+22 −7
Надо Сирию восстанавливать, туда брошены все силы и финансовые средства, а эта школа еще сто лет простоит, раньше на века строили
Бездетная
15 фев 2019 в 14:44
+15 −3
В бюджете денег нет, поэтому пусть яжематери сами скидываются и оплачивают ремонт
15 фев 2019 в 14:55
+5 −5
Зато сегодня три самолёта с гуманитарной помощью отправили в Венесуэлу в сопровождении военных...
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