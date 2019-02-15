«Школа ползёт»: в новосибирском лицее погнулись окна

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Окна в лицее на улице Тургенева прогнулись внутрь
В лицее № 185 в Октябрьском районе Новосибирска погнулись окна в учебном классе.
Один из родителей рассказал корреспонденту НГС, что такая ситуация в лицее наблюдается на протяжении 12 лет. Фундамент старой школы замерзает, потом оттаивает, из-за этого плиты здания поднимаются. Но, по мнению родителя, опасности в этом нет.
Мама ещё одной ученицы лицея сообщила в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте», что «вся школа ползёт». Когда именно погнулись окна на первом этаже, горожанка не знает. Но три года назад, когда её дочь пошла в пятый класс, она обратила внимание на перекошенные окна на втором этаже.
«Хотели поменять в классе окна, но побоялись — там щели жуткие. Школа ползёт, и это видно. На собраниях нам каждый год обещают то капремонт, то что будут новую школу строить на стадионе. В этом году сказали, что строить отказались — будут ремонтировать», — пояснила мать ученицы.
Получить комментарии директора школы Игоря Онищенко оперативно не удалось. Он оказался занят: сначала был на мероприятии, а потом принимал посетителей.
В полуаварийном состоянии находится и школа
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Ольга Хмелевская, Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой
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