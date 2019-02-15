Главные по пыли: в мэрии решили создать специальный комитет по экологии

Его работники будут следить за загрязнением воздуха, качеством воды и поверхностью земли

Новый комитет будет следить за состоянием экологии в городе





Мэрия Новосибирска решила создать отдельный комитет экологии в составе департамента энергетики и ЖХК — его специалисты будут следить за качеством воздуха, воды и поверхности земли.







«В последние годы вопросы экологии выходят на первый план. Новосибирцы хотят жить не только в благоустроенных теплых домах, но хотят, чтобы среда, в которой они существуют, где гуляют их дети, отдыхают, она тоже соответствовала санитарным нормам, чтобы эта среда была не агрессивной», — рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Он отметил, что власти следят за экологией: например, за 5 лет закрыли 7 локальных угольных котельных, регулярно проводят акцию «Посади дерево» (за пять лет новосибирцы высадили 50 тысяч саженцев). Для того, чтобы избавить город от пыли, закупили специальную технику, а также сократили количество песко-соляной смеси на дорогах.





«Очень важно администрировать эту работу, мониторить результаты, — объяснил мэр. — В этих целях я принял решение создать комитет экологии в департаменте ЖКХ (сегодня это отдел). И поставить перед ним задачу комплексного мониторинга состояния окружающей среды в Новосибирске».







По словам мэра, комитет будет контролировать в том числе результаты экологических мероприятий, которые проводятся в городе.





«Уже готов перечень вопросов, которые будет решать новый комитет. Это атмосфера, вопросы, которые касаются поверхности земли, качества воды», — перечислил задачи комитета Анатолий Локоть. Окончательное решение о создании отдельного комитета экологии примут депутаты горсовета на очередной сессии в марте.





Недавно мэр объяснил причину пыли в Новосибирске — оказались виноваты автовладельцы, дорожники и даже дачники.