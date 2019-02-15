Главные по пыли: в мэрии решили создать специальный комитет по экологии
Его работники будут следить за загрязнением воздуха, качеством воды и поверхностью земли
Мэрия Новосибирска решила создать отдельный комитет экологии в составе департамента энергетики и ЖХК — его специалисты будут следить за качеством воздуха, воды и поверхности земли.
«В последние годы вопросы экологии выходят на первый план. Новосибирцы хотят жить не только в благоустроенных теплых домах, но хотят, чтобы среда, в которой они существуют, где гуляют их дети, отдыхают, она тоже соответствовала санитарным нормам, чтобы эта среда была не агрессивной», — рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Он отметил, что власти следят за экологией: например, за 5 лет закрыли 7 локальных угольных котельных, регулярно проводят акцию «Посади дерево» (за пять лет новосибирцы высадили 50 тысяч саженцев). Для того, чтобы избавить город от пыли, закупили специальную технику, а также сократили количество песко-соляной смеси на дорогах.
«Очень важно администрировать эту работу, мониторить результаты, — объяснил мэр. — В этих целях я принял решение создать комитет экологии в департаменте ЖКХ (сегодня это отдел). И поставить перед ним задачу комплексного мониторинга состояния окружающей среды в Новосибирске».
По словам мэра, комитет будет контролировать в том числе результаты экологических мероприятий, которые проводятся в городе.
«Уже готов перечень вопросов, которые будет решать новый комитет. Это атмосфера, вопросы, которые касаются поверхности земли, качества воды», — перечислил задачи комитета Анатолий Локоть. Окончательное решение о создании отдельного комитета экологии примут депутаты горсовета на очередной сессии в марте.
Недавно мэр объяснил причину пыли в Новосибирске — оказались виноваты автовладельцы, дорожники и даже дачники.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Анна Боганова
Фото Александра Ощепкова