На Плющихинский без пробок: власти решили построить трамвайную линию до огромного микрорайона

Каждое утро жители жилмассива стоят в пробках — линия должна решить эту проблему

Проектирование и строительство новой линии должны начаться уже в этом году
Проектирование и строительство новой линии должны начаться уже в этом году


Мэрия Новосибирска ищет инвестора для проекта строительства трамвайной линии на Плющихинском жилмассиве — до конца года планируют провести конкурс.


«Сегодня прорататывается очень масштабный проект — это Плющихинская трамвайная линия. Именно концессионное соглашение. С Плющихинского жилмассива с выходом на сад Мичуринцев. Специалисты говорят, что именно электротранспорт поможет решить проблему транспортной доступности этого микрорайона», — заявил сегодня мэр Анатолий Локоть.


По его словам, заинтересованные в участии в этом проекте уже есть, но кто именно, не уточнил — «коммерческая тайна». Кроме строительства трамвайной линии инвестор должен обеспечить поставку современных вагонов и обеспечить их эксплуатацию. Мэр не назвал количество вагонов, необходимых для обслуживания линии, так как это будет зависеть от нескольких параметров, в том числе от её протяжённости.


«Мы выходим на окончательные условия, понимаем, что делать. В этом году нужно делать, задача департамента — в этом году провести конкурсные процедуры», — сообщил Локоть

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