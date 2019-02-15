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Город

Три новосибирских парка объединят в один — лишних начальников уволят

После объединения в парках станет меньше руководителей — главой останется директор «Берёзовой рощи»

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Мэрия решила объединить предприятия, которые управляют Центральным парком, «Берёзовой рощей» и Садом Дзержинского

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Власти Новосибирска решили создать муниципальное предприятие, которое будет управлять сразу тремя парками города.

Проект постановления мэрии накануне появился на официальном сайте города.

В документе говорится о том, что к муниципальному унитарному предприятию «Парк культуры и отдыха "Центральный"» присоединят «Парк культуры и отдыха "Берёзовая роща"», а после этого объединённую организацию переименуют в МУП «Городские парки культуры и отдыха».

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пояснила корреспонденту НГС, что 

объединение парков позволит сэкономить на их руководстве.

«Нам мэр дал поручение создать единую дирекцию парков города Новосибирска <…> для того, чтобы все парки работали в единой системе, в едином управлении. <...> Мы планируем объединить все парки, но они, к сожалению, у нас в разных [организационно-правовых формах существуют] — где-то МУПы, где-то есть "казёнки", поэтому сейчас мы объединяем МУПы. Вот считайте, мы уже три объединили. То есть у нас, получается, "Берёзовая роща", к ним же уже присоединён Сад Чкаловский (имеется в виду сад Дзержинского — Прим. ред.), <…> и сейчас присоединяется Центральный парк. И мы планируем дальнейшее объединение всех парков и создание единой дирекции», — рассказала Анна Терешкова.

Она уточнила, что во главе нового предприятия «Городские парки культуры и отдыха» встанет нынешний директор парка «Берёзовая роща». (по данным «Контур-Фокус», сейчас должность занимает Андрей Былин. — Прим. ред.).

По мнению Анны Терешковой, создание единой дирекции позволит сделать управление парками более удобным. «В парках будут единые озеленители, которые занимаются стратегическими уже проектами. То есть разрабатывается концепция не на <…> один парк, а сразу на все будет разрабатываться с уникальными какими-то особенностями каждого парка и сквера», — рассказала она.

По её словам, масштабных сокращений в связи с объединением предприятий не планируется. «Но <…> оптимизация именно руководящего состава — она будет», — добавила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Скоро в Центральном парке начнётся строительство светового фонтана. В конце января там пробурили 13-метровые скважины — рабочим нужно было достать пробы грунта, чтобы подготовить площадку под фонтан.

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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

Центральный паркБерёзовая рощамэрия Новосибирска

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КОММЕНТАРИИ (20)Обсудить
15 фев 2019 в 17:15
+5 −1
То есть по сути ничего не поменяется...Парки как и были убогими, так и останутся. Если не хуже, заниматься то один человек будет, где уж ему, раз раньше втроем не справлялись.
Лисичка
15 фев 2019 в 17:19
+4 −1
Вместо перестановки руководителей лучше бы занялись состоянием парков, в некоторые зайти стыдно. А Центральный превратился в сосредоточение ларьков, скоро пройти будет нельзя
15 фев 2019 в 17:16
+5 −0
Точно ли об экономии будет речь? Складывается мнение, что для своих нужд у мэрии всегда есть деньги, а для города пустая казна
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