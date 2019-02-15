Три новосибирских парка объединят в один — лишних начальников уволят

В документе говорится о том, что к муниципальному унитарному предприятию «Парк культуры и отдыха "Центральный"» присоединят «Парк культуры и отдыха "Берёзовая роща"», а после этого объединённую организацию переименуют в МУП «Городские парки культуры и отдыха».

объединение парков позволит сэкономить на их руководстве.



«Нам мэр дал поручение создать единую дирекцию парков города Новосибирска <…> для того, чтобы все парки работали в единой системе, в едином управлении. <...> Мы планируем объединить все парки, но они, к сожалению, у нас в разных [организационно-правовых формах существуют] — где-то МУПы, где-то есть "казёнки", поэтому сейчас мы объединяем МУПы. Вот считайте, мы уже три объединили. То есть у нас, получается, "Берёзовая роща", к ним же уже присоединён Сад Чкаловский (имеется в виду сад Дзержинского — Прим. ред.), <…> и сейчас присоединяется Центральный парк. И мы планируем дальнейшее объединение всех парков и создание единой дирекции», — рассказала Анна Терешкова.



Она уточнила, что во главе нового предприятия «Городские парки культуры и отдыха» встанет нынешний директор парка «Берёзовая роща». (по данным «Контур-Фокус», сейчас должность занимает Андрей Былин. — Прим. ред.).



По мнению Анны Терешковой, создание единой дирекции позволит сделать управление парками более удобным. «В парках будут единые озеленители, которые занимаются стратегическими уже проектами. То есть разрабатывается концепция не на <…> один парк, а сразу на все будет разрабатываться с уникальными какими-то особенностями каждого парка и сквера», — рассказала она.

