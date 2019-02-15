Три новосибирских парка объединят в один — лишних начальников уволят

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Мэрия решила объединить предприятия, которые управляют Центральным парком, «Берёзовой рощей» и Садом Дзержинского
Власти Новосибирска решили создать муниципальное предприятие, которое будет управлять сразу тремя парками города.
Проект постановления мэрии накануне появился на официальном сайте города.
В документе говорится о том, что к муниципальному унитарному предприятию «Парк культуры и отдыха "Центральный"» присоединят «Парк культуры и отдыха "Берёзовая роща"», а после этого объединённую организацию переименуют в МУП «Городские парки культуры и отдыха».
Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова пояснила корреспонденту НГС, что
объединение парков позволит сэкономить на их руководстве.
«Нам мэр дал поручение создать единую дирекцию парков города Новосибирска <…> для того, чтобы все парки работали в единой системе, в едином управлении. <...> Мы планируем объединить все парки, но они, к сожалению, у нас в разных [организационно-правовых формах существуют] — где-то МУПы, где-то есть "казёнки", поэтому сейчас мы объединяем МУПы. Вот считайте, мы уже три объединили. То есть у нас, получается, "Берёзовая роща", к ним же уже присоединён Сад Чкаловский (имеется в виду сад Дзержинского — Прим. ред.), <…> и сейчас присоединяется Центральный парк. И мы планируем дальнейшее объединение всех парков и создание единой дирекции», — рассказала Анна Терешкова.
Она уточнила, что во главе нового предприятия «Городские парки культуры и отдыха» встанет нынешний директор парка «Берёзовая роща». (по данным «Контур-Фокус», сейчас должность занимает Андрей Былин. — Прим. ред.).
По мнению Анны Терешковой, создание единой дирекции позволит сделать управление парками более удобным. «В парках будут единые озеленители, которые занимаются стратегическими уже проектами. То есть разрабатывается концепция не на <…> один парк, а сразу на все будет разрабатываться с уникальными какими-то особенностями каждого парка и сквера», — рассказала она.
По её словам, масштабных сокращений в связи с объединением предприятий не планируется. «Но <…> оптимизация именно руководящего состава — она будет», — добавила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики.
Скоро в Центральном парке начнётся строительство светового фонтана. В конце января там пробурили 13-метровые скважины — рабочим нужно было достать пробы грунта, чтобы подготовить площадку под фонтан.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой
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