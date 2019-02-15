Заберут даже квартиру: коллекторы потребовали признать банкротом сибирячку с долгами родителей

НГС уже рассказывал историю Веры Сёмки. Отец девушки Борис Сёмка стал поручителем по долгу своего знакомого — когда тот исчез, компаньоны по бизнесу потребовали с Сёмки расплатиться квартирой. Продажей квартиры занималась посредница Анна Гордиенко — на тот момент супруга заместителя директора по научной работе Института философии и права Алексея Гордиенко (в 2000 году он возглавил Советский район), однако, как утверждает Вера, её семья не получила нужную сумму, а сделка была оформлена с нарушениями, поэтому они не стали съезжать.



После смерти родителей долги перешли к Вере, а в прошлом году покупатели перепродали его агентству «Финанс Секьюритиз».

«20 февраля у нас заседание в Арбитражном суде по заявлению коллекторов по моему принудительному банкротству. Как бы люди не мечтали, что обанкротишься, и все кредиты спишут, на самом деле в этом мало приятного. Я проконсультировалась, наверное, у человек 20, что мне это даст. У меня есть на праве собственности комнатка и та спорная квартира. С вероятностью 80% у меня квартиру заберут», — рассказала корреспонденту НГС Вера Сёмка о ситуации на сегодняшний день.

В мае Вера Сёмка хотела продать комнату и закрыть первоначальный долг в 1,877 миллиона рублей, но долг увеличился в два раза, а судебные приставы наложили арест на комнату — Вера не смогла продать недвижимость и рассчитаться.

«Сейчас рыночная стоимость той "трёшки" — 5,5 миллиона, но должна я только 3,5. Сейчас они подали на индексацию долга, и вместе с индексацией они хотят уже 6 миллионов. <...> 5 апреля вынесено определение, что я должна 1877 тысяч рублей, буквально спустя две недели на меня без надлежащего судебного акта переводят долг отца, хотя неоднократно в судебном процессе устанавливалось, что я не являюсь его наследником. Суд говорит, что это правопреемство по наследству, а говорит то, что я по совершеннолетию должна отвечать за этот долг, но на тот момент я уже была 8 лет как совершеннолетняя. Ко мне начали предъявляться требования исключительно после смерти родителей — мне тогда было уже 22», — объяснила Вера Сёмка.