Заберут даже квартиру: коллекторы потребовали признать банкротом сибирячку с долгами родителей

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Арбитражный суд рассмотрит иск о банкротстве Веры Сёмки 20 февраля
Коллекторская компания «Финанс Секьюритиз» подала иск о банкротстве 27-летней жительницы Новосибирска Веры Сёмки — она унаследовала многомиллионные долги от сделки родителей в 1994 году.
Следующее заседание пройдёт 20 февраля в Арбитражном суде Новосибирской области, говорится в базе «Электронное правосудие».
НГС уже рассказывал историю Веры Сёмки. Отец девушки Борис Сёмка стал поручителем по долгу своего знакомого — когда тот исчез, компаньоны по бизнесу потребовали с Сёмки расплатиться квартирой. Продажей квартиры занималась посредница Анна Гордиенко — на тот момент супруга заместителя директора по научной работе Института философии и права Алексея Гордиенко (в 2000 году он возглавил Советский район), однако, как утверждает Вера, её семья не получила нужную сумму, а сделка была оформлена с нарушениями, поэтому они не стали съезжать.
После смерти родителей долги перешли к Вере, а в прошлом году покупатели перепродали его агентству «Финанс Секьюритиз».
«20 февраля у нас заседание в Арбитражном суде по заявлению коллекторов по моему принудительному банкротству. Как бы люди не мечтали, что обанкротишься, и все кредиты спишут, на самом деле в этом мало приятного. Я проконсультировалась, наверное, у человек 20, что мне это даст. У меня есть на праве собственности комнатка и та спорная квартира. С вероятностью 80% у меня квартиру заберут», — рассказала корреспонденту НГС Вера Сёмка о ситуации на сегодняшний день.
В мае Вера Сёмка хотела продать комнату и закрыть первоначальный долг в 1,877 миллиона рублей, но долг увеличился в два раза, а судебные приставы наложили арест на комнату — Вера не смогла продать недвижимость и рассчитаться.
«Сейчас рыночная стоимость той "трёшки" — 5,5 миллиона, но должна я только 3,5. Сейчас они подали на индексацию долга, и вместе с индексацией они хотят уже 6 миллионов. <...> 5 апреля вынесено определение, что я должна 1877 тысяч рублей, буквально спустя две недели на меня без надлежащего судебного акта переводят долг отца, хотя неоднократно в судебном процессе устанавливалось, что я не являюсь его наследником. Суд говорит, что это правопреемство по наследству, а говорит то, что я по совершеннолетию должна отвечать за этот долг, но на тот момент я уже была 8 лет как совершеннолетняя. Ко мне начали предъявляться требования исключительно после смерти родителей — мне тогда было уже 22», — объяснила Вера Сёмка.
В сентябре судебные приставы Советского района Новосибирска потребовали удерживать половину зарплаты Веры Сёмки, но в письме говорилось, что платить она должна не агентству «Финанс Секьюритиз», а вдове покупателя. Вера уволилась из МУП «Заря», где работала звукорежиссёром, потому что после удержания ей платили бы всего 12 тысяч рублей.
Позже приставы объяснили, что якобы представитель агентства «Финанс Секьюритиз» на тот момент ещё не подал им определение о правопреемстве, поэтому замены в их документах не было.
Юрист «Финанс Секьюритиз» Артём Ананьев подтвердил рассмотрение в суде иска о банкротстве Веры Сёмки — компания добивается того, чтобы суд разрешил им продать трёхкомнатную квартиру в Академгородке, чтобы закрыть долг Веры.
«Долг не выплачивается более 10 лет, сделка была ранее, но решение суда было в 2008 году. [Если суд признает Веру Сёмка банкротом], квартира будет выставлена на торги, реализована, и она рассчитается с долгами таким образом. За 10 лет надо бы индексировать долг, я думаю. Как сами считаете, инфляция у нас была? <...> Долг Веры Борисовны увеличится на сумму индексации. Мы просчитывали её, примерно это составит 2 миллиона, то есть общий долг будет 5,5 миллиона», — рассказал Ананьев.
Если вырученная сумма с продажи квартиры окажется меньше долга, то оставшуюся сумму долга с Веры Сёмки как с банкрота спишут, заверил юрист «Финанс Секьюритиз».
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Дарья Януш
Фото предоставлено Верой Сёмкой
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По долгу родителей она не может отвечать в размере большем, чем было унаследовано от них.