Обедают и неспешно ходят: стая пингвинов в зоопарке проводит время лучше большинства новосибирцев
Самый младший из них вырос и уже может дать сдачи взрослым
В Новосибирском зоопарке подрос молодой пингвин — он больше не похож на птенца, но его окраска ещё недостаточно выразительна, как у взрослых птиц этого вида.
Ролик длиной в 2,5 минуты со стаей пингвинов Гумбольдта появился на YouTube-канале Анны Новиковой, постоянной посетительницы зоопарка. Она была в зоопарке 13 февраля.
На видео запечатлена неспешная жизнь новосибирского пингвинария:
птицы отдыхают, расслабляются, чистят перья, прыгают в бассейн, размеренно ходят и едят.
Среди них немного выделяется самый младший — ростом он уже такой же, как и взрослые пингвины, но его всё ещё выдаёт окраска. На его голове нет ярко выраженного узора, как у его сородичей, — цвет пока равномерный.
Время от времени ему ещё достаётся от старших птиц — примерно на 50-й секунде ролика его пытается клюнуть взрослый пингвин.
Анна Новикова рассказывает, что раньше пингвинёнку было труднее, сейчас у него чаще получается постоять за себя.
«Раньше его больше обижали — ему плавать не давали, гоняли его. А сейчас он сам задирается», — рассказывает о своих наблюдениях Анна Новикова.
Этот молодой пингвин родился в зоопарке в июле 2018 года.
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Елена Громкова
Скриншот и видео youtube.com/анна новикова