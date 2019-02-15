Обедают и неспешно ходят: стая пингвинов в зоопарке проводит время лучше большинства новосибирцев

Самый младший из них вырос и уже может дать сдачи взрослым

Молодой пингвин становится всё больше похожим на взрослого
Молодой пингвин становится всё больше похожим на взрослого


В Новосибирском зоопарке подрос молодой пингвин — он больше не похож на птенца, но его окраска ещё недостаточно выразительна, как у взрослых птиц этого вида.


Ролик длиной в 2,5 минуты со стаей пингвинов Гумбольдта появился на YouTube-канале Анны Новиковой, постоянной посетительницы зоопарка. Она была в зоопарке 13 февраля.


На видео запечатлена неспешная жизнь новосибирского пингвинария: 


птицы отдыхают, расслабляются, чистят перья, прыгают в бассейн, размеренно ходят и едят. 


Среди них немного выделяется самый младший — ростом он уже такой же, как и взрослые пингвины, но его всё ещё выдаёт окраска. На его голове нет ярко выраженного узора, как у его сородичей, — цвет пока равномерный.


Время от времени ему ещё достаётся от старших птиц — примерно на 50-й секунде ролика его пытается клюнуть взрослый пингвин.


Анна Новикова рассказывает, что раньше пингвинёнку было труднее, сейчас у него чаще получается постоять за себя.


«Раньше его больше обижали — ему плавать не давали, гоняли его. А сейчас он сам задирается», — рассказывает о своих наблюдениях Анна Новикова.


Этот молодой пингвин родился в зоопарке в июле 2018 года.



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