Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали людей
В здании расположен один из офисов СГК
Сегодня утром, 15 февраля, из здания на Фрунзе эвакуировали посетителей и сотрудников.
«Поступило сообщение о минировании в офис СГК по адресу улица Фрунзе, 226/1. Идёт эвакуация сотрудников и посетителей», — написала в редакцию читательница НГС.
По её словам, эвакуация началась в 11:30, к 11:45 эвакуированные разошлись.
На прошлой неделе, 6 февраля, из торгового центра «Холидей Family» в Дзержинском районе Новосибирска эвакуировали работников и посетителей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова
Фото читательницы НГС