Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали людей

В здании расположен один из офисов СГК

Эвакуация началась сегодня в 11:30, говорят очевидцы
Эвакуация началась сегодня в 11:30, говорят очевидцы


Сегодня утром, 15 февраля, из здания на Фрунзе эвакуировали посетителей и сотрудников.


«Поступило сообщение о минировании в офис СГК по адресу улица Фрунзе, 226/1. Идёт эвакуация сотрудников и посетителей», — написала в редакцию читательница НГС.


По её словам, эвакуация началась в 11:30, к 11:45 эвакуированные разошлись.


На прошлой неделе, 6 февраля, из торгового центра «Холидей Family» в Дзержинском районе Новосибирска эвакуировали работников и посетителей.

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