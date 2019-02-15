15 февраля пятница
СЕЙЧАС -6°С

Сейчас в Новосибирске

-6°

ясная погода Ощущается как -7

1 м/с , юго-вост.
762мм
74%
Подробнее
Пробки 6/10
usd 66.54
eur 75.05

Темы

СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 66.54
eur 75.05
Спорт
Инструкция

Нужен паспорт и лыжи: спортсменов бесплатно прокатят на электричках до «Лыжни России — 2019»

Если показать лыжи и сказать, что вы участник гонки, за билет в электричке платить не придётся

Поделиться

501
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Обязательное требование для участников забега — удостоверение личности

Фото: Александр Ощепков / НГС

В воскресенье, 17 февраля, в новосибирском Академгородке пройдёт «Лыжня России — 2019». 

Центральный старт должен был пройти ещё 9 февраля, но из-за сильных морозов соревнование перенесли. Организаторы гонки договорились о бесплатном проезде в электропоездах и автобусах до лыжной базы ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и базы имени Алика Тульского на Ионосферной, 3.

«Нужно предъявить лыжи или спортивную атрибутику и сказать, что вы участвуете в "Лыжне России". Никакой специальной бумаги нет, так как в том числе была онлайн-регистрация», — рассказали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

На сайте управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска опубликовали расписание льготных электричек для спортсменов. В Академгородок можно будет добраться на следующих электропоездах:

  • № 6614 Черепаново – Сеятель, отправление из Черепаново в 7:39, из Искитима — 8:49, из Бердска — в 9:15. Прибытие на станцию Сеятель — в 9:31;
  • № 6611 Новосибирск-Главный – Черепаново, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 9:58, прибытие на станцию Сеятель — в 10:42.

Далее от Сеятеля до места проведения гонки можно добраться автобусом. У места отправления будет стоять афиша «Лыжня России — 2019», а автобус довезёт участников до лыжных баз. Отправление автобуса — в 11:00. 

После окончания гонки участники смогут вернуться на автобусе до Сеятеля. Автобус отправится с лыжной базы в 15:00. Организаторы предлагают вернуться домой на следующих электропоездах:

  • № 6619 Сеятель – Черепаново, отправление с Сеятеля — в 15:43, прибытие в Бердск — в 15:59, в Искитим — в 16:24, в Черепаново — в 17:35.
  • № 6612 Черепаново – Новосибирск-Главный, отправление с Сеятеля — в 15:48, прибытие на Новосибирск-Главный — в 16:33.

Автомобилистов организаторы предупреждают, что с 7:00 до 16:00 будет ограничена стоянка возле лыжных баз и конноспортивного клуба Советского района на улице Ионосферной.

Всем участникам гонки нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, а также допуск к гонке от врача — иначе нужно будет написать заявление о персональной ответственности за своё здоровье.

Синоптики рассказали, какая погода будет в день гонки: 17 февраля в городе будет тепло и пройдёт мокрый снег.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова

По теме

ТЕКСТ

Дарья Винокурова

ТЕГИ

Лыжня России – 2019

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (4)Обсудить
15 фев 2019 в 15:52
+0 −2
Мой личный рекорд - это 1 тыс. км. на лыжах без остановки
15 фев 2019 в 15:52
+0 −2
Буду участвовать в этой лыжне, но билет на электричку оплачу. Привык за всех и всегда платить
15 фев 2019 в 16:00
+0 −1
Лучше кататься на лыжах, чем сидеть в интернете!
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей +7 923 157 00 00