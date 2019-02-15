Нужен паспорт и лыжи: спортсменов бесплатно прокатят на электричках до «Лыжни России — 2019»

В воскресенье, 17 февраля, в новосибирском Академгородке пройдёт «Лыжня России — 2019». Центральный старт должен был пройти ещё 9 февраля, но из-за сильных морозов соревнование перенесли. Организаторы гонки договорились о бесплатном проезде в электропоездах и автобусах до лыжной базы ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и базы имени Алика Тульского на Ионосферной, 3. «Нужно предъявить лыжи или спортивную атрибутику и сказать, что вы участвуете в "Лыжне России". Никакой специальной бумаги нет, так как в том числе была онлайн-регистрация», — рассказали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.

На сайте управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска опубликовали расписание льготных электричек для спортсменов. В Академгородок можно будет добраться на следующих электропоездах: № 6614 Черепаново – Сеятель, отправление из Черепаново в 7:39, из Искитима — 8:49, из Бердска — в 9:15. Прибытие на станцию Сеятель — в 9:31;

№ 6611 Новосибирск-Главный – Черепаново, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 9:58, прибытие на станцию Сеятель — в 10:42. Далее от Сеятеля до места проведения гонки можно добраться автобусом. У места отправления будет стоять афиша «Лыжня России — 2019», а автобус довезёт участников до лыжных баз. Отправление автобуса — в 11:00. После окончания гонки участники смогут вернуться на автобусе до Сеятеля. Автобус отправится с лыжной базы в 15:00. Организаторы предлагают вернуться домой на следующих электропоездах: № 6619 Сеятель – Черепаново, отправление с Сеятеля — в 15:43, прибытие в Бердск — в 15:59, в Искитим — в 16:24, в Черепаново — в 17:35.

№ 6612 Черепаново – Новосибирск-Главный, отправление с Сеятеля — в 15:48, прибытие на Новосибирск-Главный — в 16:33. Автомобилистов организаторы предупреждают, что с 7:00 до 16:00 будет ограничена стоянка возле лыжных баз и конноспортивного клуба Советского района на улице Ионосферной.