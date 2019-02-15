Нужен паспорт и лыжи: спортсменов бесплатно прокатят на электричках до «Лыжни России — 2019»

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Обязательное требование для участников забега — удостоверение личности
В воскресенье, 17 февраля, в новосибирском Академгородке пройдёт «Лыжня России — 2019».
Центральный старт должен был пройти ещё 9 февраля, но из-за сильных морозов соревнование перенесли. Организаторы гонки договорились о бесплатном проезде в электропоездах и автобусах до лыжной базы ИЯФ СО РАН имени Владимира Пелеганчука и базы имени Алика Тульского на Ионосферной, 3.
«Нужно предъявить лыжи или спортивную атрибутику и сказать, что вы участвуете в "Лыжне России". Никакой специальной бумаги нет, так как в том числе была онлайн-регистрация», — рассказали в министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области.
На сайте управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска опубликовали расписание льготных электричек для спортсменов. В Академгородок можно будет добраться на следующих электропоездах:
Далее от Сеятеля до места проведения гонки можно добраться автобусом. У места отправления будет стоять афиша «Лыжня России — 2019», а автобус довезёт участников до лыжных баз. Отправление автобуса — в 11:00.
После окончания гонки участники смогут вернуться на автобусе до Сеятеля. Автобус отправится с лыжной базы в 15:00. Организаторы предлагают вернуться домой на следующих электропоездах:
Автомобилистов организаторы предупреждают, что с 7:00 до 16:00 будет ограничена стоянка возле лыжных баз и конноспортивного клуба Советского района на улице Ионосферной.
Всем участникам гонки нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, а также допуск к гонке от врача — иначе нужно будет написать заявление о персональной ответственности за своё здоровье.
Синоптики рассказали, какая погода будет в день гонки: 17 февраля в городе будет тепло и пройдёт мокрый снег.
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Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова
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