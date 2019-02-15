Суд выбрал наказание для сибирячки за сообщение о взрыве в день губернаторских выборов

Она позвонила в избирком и предупредила о минировании дороги на Высоцкого

Пенсионерка пояснила, что слишком устала от машин и поэтому сообщила в избирком о минировании дороги
Пенсионерка пояснила, что слишком устала от машин и поэтому сообщила в избирком о минировании дороги


В Новосибирске завершился суд над 65-летней пенсионеркой, которая сообщила в территориальную избирательную комиссию о готовящемся взрыве дороги в день выборов губернатора, 9 сентября 2018 года.


Суд приговорил пенсионерку к 1 году ограничения свободы, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.


Как ранее сообщали в прокуратуре Октябрьского района, днём 1 сентября 2018 года пенсионерка позвонила со своего мобильного телефона в территориальную избирательную комиссию и «заведомо ложно сообщила об акте терроризма».


«Вот что я вам хочу сказать: 9 сентября 2018 года никаких выборов не будет, будет взрыв дороги на Высоцкого, 52», — процитировала пенсионерку гособвинитель Наталья Чернова.


После разговора, по данным прокуратуры, звонившая сама положила трубку, а зампредседателя избирательной комиссии сообщила о случившемся в полицию. Через несколько минут домой к пенсионерке приехали полицейские.


На этой неделе Октябрьский районный суд признал её виновной по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве).


Как уточнила Наталья Чернова, звонившая не отрицала, что это она сообщила о взрыве в избирательную комиссию. В суде она пояснила, что устала от дороги на Высоцкого, так как жила на первом этаже, и проезжающие мимо машины ей мешали. 


Недавно она продала квартиру и купила жильё в Ленинградской области, именно там ей и предстоит отбывать наказание после того, как приговор вступит в законную силу. Ранее не судимой пенсионерке нужно будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, также без её согласия осуждённой будет запрещено менять место жительства и выезжать из своего населённого пункта, пояснила гособвинитель.

Прочтений: 4755

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено