Суд выбрал наказание для сибирячки за сообщение о взрыве в день губернаторских выборов

Она позвонила в избирком и предупредила о минировании дороги на Высоцкого

Пенсионерка пояснила, что слишком устала от машин и поэтому сообщила в избирком о минировании дороги





В Новосибирске завершился суд над 65-летней пенсионеркой, которая сообщила в территориальную избирательную комиссию о готовящемся взрыве дороги в день выборов губернатора, 9 сентября 2018 года.







Суд приговорил пенсионерку к 1 году ограничения свободы, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.







Как ранее сообщали в прокуратуре Октябрьского района, днём 1 сентября 2018 года пенсионерка позвонила со своего мобильного телефона в территориальную избирательную комиссию и «заведомо ложно сообщила об акте терроризма».







«Вот что я вам хочу сказать: 9 сентября 2018 года никаких выборов не будет, будет взрыв дороги на Высоцкого, 52», — процитировала пенсионерку гособвинитель Наталья Чернова.







После разговора, по данным прокуратуры, звонившая сама положила трубку, а зампредседателя избирательной комиссии сообщила о случившемся в полицию. Через несколько минут домой к пенсионерке приехали полицейские.







На этой неделе Октябрьский районный суд признал её виновной по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве).







Как уточнила Наталья Чернова, звонившая не отрицала, что это она сообщила о взрыве в избирательную комиссию. В суде она пояснила, что устала от дороги на Высоцкого, так как жила на первом этаже, и проезжающие мимо машины ей мешали.





Недавно она продала квартиру и купила жильё в Ленинградской области, именно там ей и предстоит отбывать наказание после того, как приговор вступит в законную силу. Ранее не судимой пенсионерке нужно будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, также без её согласия осуждённой будет запрещено менять место жительства и выезжать из своего населённого пункта, пояснила гособвинитель.

