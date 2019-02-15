Видео: Кошурникова встала в гигантскую пробку из-за аварий

Аварии случились на подъезде к перекрёстку с улицей Фрунзе со стороны «Золотой Нивы»





Утром в пятницу, 15 февраля, из-за аварий на улице Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска собралась внушительная пробка.







Последствия аварий, произошедших примерно в 100 метрах от перекрёстка с Фрунзе, снял на видео читатель НГС.







«Там пробка сейчас огромнейшая просто из-за этого, там с одной стороны два ряда занято, и с другой стороны <…> тоже минимум два ряда», — рассказал автор видео.







Он пояснил, что ещё в 7:55 ехал мимо этого места, и там стояли только два участника ДТП, но позже их стало больше. Сейчас там насчитывается пять или шесть разбитых машин. Очевидец предположил, что аварии в этом месте могли произойти из-за того, что водители пытались развернуться через двойную сплошную.









Участники ДТП перегородили минимум четыре полосы — собралась глухая пробка







