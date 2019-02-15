Видео: Кошурникова встала в гигантскую пробку из-за аварий
Участники ДТП перегородили минимум четыре полосы
Утром в пятницу, 15 февраля, из-за аварий на улице Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска собралась внушительная пробка.
Последствия аварий, произошедших примерно в 100 метрах от перекрёстка с Фрунзе, снял на видео читатель НГС.
«Там пробка сейчас огромнейшая просто из-за этого, там с одной стороны два ряда занято, и с другой стороны <…> тоже минимум два ряда», — рассказал автор видео.
Он пояснил, что ещё в 7:55 ехал мимо этого места, и там стояли только два участника ДТП, но позже их стало больше. Сейчас там насчитывается пять или шесть разбитых машин. Очевидец предположил, что аварии в этом месте могли произойти из-за того, что водители пытались развернуться через двойную сплошную.
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Ольга Хмелевская
Cкриншоты видео (1), yandex.ru/maps (2)
Видео читателя НГС