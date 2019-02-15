Новосибирцы стали позволять себе меньше хлеба с маслом

Доступность хлеба за год упала на 4,3%, а сливочного масла — на 3,1%





Доходы жителей Новосибирской области стали позволять им меньше покупок: стало сложнее приобрести сигареты, бензин и заплатить за проезд в автобусе.







К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сравнив экономическую ситуацию в регионе по итогам 2017 и 2018 годов.







За последний год из продуктов, например, менее доступной стала неразделанная мороженая рыба. Покупательная способность по ней снизилась на 7,8%. Если среднестатистический новосибирец решит потратить весь свой месячный доход на рыбу, то сможет купить только 136 килограммов. Также стало сложнее купить хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки (на 4,3%), сливочное масло (на 3,1%), рис (на 3,4%), говядину (на 2,4%) и куриные яйца (на 1,4%).







При этом выросла доступность репчатого лука (на 20,1%), свежей белокочанной капусты (на 13,9%), сахара-песка (на 8,3%). Подсчёты статистиков показывают, что среднедушевого дохода жителей Новосибирской области хватит на то, чтобы купить 577 килограммов сахара в месяц. Кроме того, доступнее стали манная крупа (на 7,4%), пшеничная мука (на 7,2%), картофель (на 3,6%), яблоки (на 3,5%), подсолнечное масло (на 2,8%), водка (на 1%) и молоко (на 0,6%).







Из непродовольственных товаров труднее стало купить, например, бензин. Подсчёты статистиков показывают, что среднедушевого дохода жителей Новосибирской области хватит на то, чтобы купить только 647 литров АИ-92 — это на 10% меньше, чем годом ранее. Не успевали доходы новосибирцев и за ценами на сигареты: покупательная способность по ним за год снизилась на 8,2%. При этом стало проще купить цветные телевизоры (+8%) и двухкамерные холодильники (+0,4%).







Менее доступными стали коммунальные услуги (2,8–4,9%) и проезд в муниципальных автобусах (–1,3%). Также незначительно снизилась доступность местных телефонных звонков (–0,1%).





Ухудшение ситуации в экономике ударило по структуре расходов новосибирцев: они уже полгода тратят больше, чем зарабатывают. Эксперты предупреждают, что в этом году лучше не станет.

