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Под Новосибирском неравнодушные жители сняли со столба замёрзшего кота

Животное не могло спуститься самостоятельно

Кот больше суток просидел на столбе, окружённый электрическими проводами
Кот больше суток просидел на столбе, окружённый электрическими проводами


Поздно вечером 14 февраля жители города Оби сообщили в редакцию о спасении кота, который застрял на столбе в частном секторе.


«[Вчера] я просто вышел вечерком почистить снег и услышал мяуканье, пытался найти, откуда идёт звук, но из-за того, что он был на столбе, эхо раздавалось на всю улицу. Спустя некоторое время я поднял голову вверх и увидел кота, сидящего на столбе. Подумал, что он сможет спуститься сам, и не сразу отреагировал. Сегодня утром перед отъездом в универ я снова обратил на него внимание, начал искать телефоны в интернете всех организаций, которые могли бы мне помочь. <...> Сразу после учёбы, я приехал домой и начал обзванивать», — рассказал корреспонденту НГС Кирилл Симонов.


Молодой человек позвонил в МЧС, пожарную часть, но там ему сообщили, что службы не занимаются спасением котов. Вечером Кирилл выложил пост в группе города Оби, и нашлись люди, готовые помочь.




«Девушка-коллега наша активно пользуется соцсетями, и <…> скинула мне ссылку на пост. Обзвонили ребят. <…> Приехали. Кот на деревянной опоре. Высоту никто не мерил, но там метров десять, наверное. Ничего сложного, залезли и сняли. Погрузили в машину, отогрелся он маленько», — пояснил представитель компании «Инетика-Обьтелеком», вызвавшейся бесплатно спасти животное.


Монтажник забрался на столб на специальных лазах-«кошках».


«На стремянке там не вариант было лезть, потому что там провода электрические силовые. <…> Снимали недолго. Там вся операция минут пять заняла. Единственное, сложно было, что там электричество идёт. <…> Кот сначала пошипел, потому что он, наверное, не думал, что человек к нему полезет. Но потом спокойно в руки его взяли. Когда в машину несли, он сопротивлялся, царапался. Но видно, что обессиленный был», — объяснили в компании.


После того как животное отогрелось, его отдали хозяевам, которые живут на той же улице.


Недавно жители Новосибирска спасли двух щенков, которые упали в яму на улице Гидромонтажной.

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