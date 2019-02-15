Под Новосибирском неравнодушные жители сняли со столба замёрзшего кота

Кот больше суток просидел на столбе, окружённый электрическими проводами





Поздно вечером 14 февраля жители города Оби сообщили в редакцию о спасении кота, который застрял на столбе в частном секторе.





«[Вчера] я просто вышел вечерком почистить снег и услышал мяуканье, пытался найти, откуда идёт звук, но из-за того, что он был на столбе, эхо раздавалось на всю улицу. Спустя некоторое время я поднял голову вверх и увидел кота, сидящего на столбе. Подумал, что он сможет спуститься сам, и не сразу отреагировал. Сегодня утром перед отъездом в универ я снова обратил на него внимание, начал искать телефоны в интернете всех организаций, которые могли бы мне помочь. <...> Сразу после учёбы, я приехал домой и начал обзванивать», — рассказал корреспонденту НГС Кирилл Симонов.





Молодой человек позвонил в МЧС, пожарную часть, но там ему сообщили, что службы не занимаются спасением котов. Вечером Кирилл выложил пост в группе города Оби, и нашлись люди, готовые помочь.













«Девушка-коллега наша активно пользуется соцсетями, и <…> скинула мне ссылку на пост. Обзвонили ребят. <…> Приехали. Кот на деревянной опоре. Высоту никто не мерил, но там метров десять, наверное. Ничего сложного, залезли и сняли. Погрузили в машину, отогрелся он маленько», — пояснил представитель компании «Инетика-Обьтелеком», вызвавшейся бесплатно спасти животное.





Монтажник забрался на столб на специальных лазах-«кошках».





«На стремянке там не вариант было лезть, потому что там провода электрические силовые. <…> Снимали недолго. Там вся операция минут пять заняла. Единственное, сложно было, что там электричество идёт. <…> Кот сначала пошипел, потому что он, наверное, не думал, что человек к нему полезет. Но потом спокойно в руки его взяли. Когда в машину несли, он сопротивлялся, царапался. Но видно, что обессиленный был», — объяснили в компании.





После того как животное отогрелось, его отдали хозяевам, которые живут на той же улице.





Недавно жители Новосибирска спасли двух щенков, которые упали в яму на улице Гидромонтажной.